Sandra Itzel rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

La actriz se convirtió en la segunda eliminada tras una tensa nominación con Eleazar Gómez. (La Granja VIP)

La reciente gala realizada en La Granja VIP el 26 de octubre dejó como resultado la eliminación de Sandra Itzel, quien se convirtió en la segunda concursante en abandonar la competencia. Esta decisión se produjo tras una votación y una semana tensa entre los participantes, marcando así una nueva dinámica entre los granjeros.

Durante la noche de eliminación, Sandra Itzel, acompañada por Alfredo Adame y Eleazar Gómez, enfrentó las consecuencias de una nominación realizada por sus propios compañeros. Alfredo Adame fue el primero en obtener el apoyo necesario para permanecer en el programa, dejando en la nominación final a Sandra Itzel y a Eleazar Gómez. La votación concluyó con la salida de la cantante, quien se dirigió al foro para reencontrarse con su familia y compartir lo que en el programa se denomina “El Legado”.

La cantante aseguró irse en paz de la competencia. (Captura de pantalla TikTok)

Al presentarse ante el conductor Adal Ramones, Itzel ofreció sus primeras declaraciones tras su salida. “Me siento llena, me siento en paz. Sé que allá afuera mi ejército de mariposas hicieron lo que estuvo en sus manos. Yo me voy llena, creo que este proyecto para mí fue un poco complicado sobre todo por conocer las máscaras que muchos traen allá adentro. Y creo que no estoy capacitada para enfrentarme a tanto lobo allá adentro, me la pasé muy bien, disfruté jugar, aprender... me llevo mucho aprendizaje personal, de vida, como artista y a lo que sigue. Adelante siempre”, expresó la artista.

Al ser consultada por la posibilidad de su eliminación, Sandra Itzel reveló que “si, me lo esperaba. No vi a Eleazar más fuerte, yo creo que querían ver el mundo arder dentro de La Granja”.

La cantante formaba parte del llamado “grupo de los 7”, en el que también participaba Eleazar Gómez. En las jornadas previas, Gómez le había prometido que no votaría en su contra ni en contra de Kim Shantal, compromiso que terminó rompiéndose durante la asamblea del miércoles anterior. Este comportamiento generó un ambiente tenso entre los concursantes y derivó en distintos conflictos internos, acentuando el clima de rivalidad que domina la vida diaria dentro de la competencia.

Sandra Itzel reveló que ella ya sabía que saldría del reality. (Captura de pantalla TikTok)

“La Granja me dejó mucho aprendizaje como persona, creo que siempre he sido una mujer muy confiada y una vez más la vida me dice: ‘no lo seas’”, reveló.

La eliminación de Sandra Itzel impacta el equilibrio de alianzas en el programa y deja abierta la posibilidad de nuevas confrontaciones entre los concursantes, conforme avanza la dinámica competitiva en La Granja VIP.