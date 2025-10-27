México

Sandra Itzel rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

La actriz se convirtió en la segunda eliminada tras una tensa nominación con Eleazar Gómez

Por Cinthia Salvador

Guardar
La actriz se convirtió en
La actriz se convirtió en la segunda eliminada tras una tensa nominación con Eleazar Gómez. (La Granja VIP)

La reciente gala realizada en La Granja VIP el 26 de octubre dejó como resultado la eliminación de Sandra Itzel, quien se convirtió en la segunda concursante en abandonar la competencia. Esta decisión se produjo tras una votación y una semana tensa entre los participantes, marcando así una nueva dinámica entre los granjeros.

Durante la noche de eliminación, Sandra Itzel, acompañada por Alfredo Adame y Eleazar Gómez, enfrentó las consecuencias de una nominación realizada por sus propios compañeros. Alfredo Adame fue el primero en obtener el apoyo necesario para permanecer en el programa, dejando en la nominación final a Sandra Itzel y a Eleazar Gómez. La votación concluyó con la salida de la cantante, quien se dirigió al foro para reencontrarse con su familia y compartir lo que en el programa se denomina “El Legado”.

La cantante aseguró irse en
La cantante aseguró irse en paz de la competencia. (Captura de pantalla TikTok)

Al presentarse ante el conductor Adal Ramones, Itzel ofreció sus primeras declaraciones tras su salida. “Me siento llena, me siento en paz. Sé que allá afuera mi ejército de mariposas hicieron lo que estuvo en sus manos. Yo me voy llena, creo que este proyecto para mí fue un poco complicado sobre todo por conocer las máscaras que muchos traen allá adentro. Y creo que no estoy capacitada para enfrentarme a tanto lobo allá adentro, me la pasé muy bien, disfruté jugar, aprender... me llevo mucho aprendizaje personal, de vida, como artista y a lo que sigue. Adelante siempre”, expresó la artista.

Al ser consultada por la posibilidad de su eliminación, Sandra Itzel reveló que “si, me lo esperaba. No vi a Eleazar más fuerte, yo creo que querían ver el mundo arder dentro de La Granja”.

La cantante formaba parte del llamado “grupo de los 7”, en el que también participaba Eleazar Gómez. En las jornadas previas, Gómez le había prometido que no votaría en su contra ni en contra de Kim Shantal, compromiso que terminó rompiéndose durante la asamblea del miércoles anterior. Este comportamiento generó un ambiente tenso entre los concursantes y derivó en distintos conflictos internos, acentuando el clima de rivalidad que domina la vida diaria dentro de la competencia.

Sandra Itzel reveló que ella
Sandra Itzel reveló que ella ya sabía que saldría del reality. (Captura de pantalla TikTok)

“La Granja me dejó mucho aprendizaje como persona, creo que siempre he sido una mujer muy confiada y una vez más la vida me dice: ‘no lo seas’”, reveló.

La eliminación de Sandra Itzel impacta el equilibrio de alianzas en el programa y deja abierta la posibilidad de nuevas confrontaciones entre los concursantes, conforme avanza la dinámica competitiva en La Granja VIP.

Temas Relacionados

Sandra ItzelLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 27 de octubre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del clima en México:

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela Aguilar? Esto revelan los registros

Bases de datos muestran que Ángela Aguilar pasó de tener una sola canción registrada como autora a contar con 15 obras tras la polémica por “Invítame a un café” y el premio Musa

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

La Granja VIP: Quién fue el segundo eliminado del reality

Tras una polémica semana en la granja, el famoso eliminado se retiró provocando diversas reacciones en la audiencia

La Granja VIP: Quién fue

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

El primer capítulo de la serie de HBO se estrenará este domingo 26 de octubre

A qué hora se estrenará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Tunco”, encargado

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela

¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela Aguilar? Esto revelan los registros

La Granja VIP: Quién fue el segundo eliminado del reality

A qué hora se estrenará en México la serie de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, serie que contará la historia de Pennywise

“Culpa nuestra” arrasa con las reproducciones del ranking de las mejores películas en Prime Video México

K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X continúa rompiéndola en el top 10 de las canciones más sonadas

DEPORTES

Ricardo Peláez llora la partida

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris