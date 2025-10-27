La mezcla con vinagre que te ayudará a remover el cochambre de tu estufa 

El cochambre en la cocina es una de las principales dificultades de limpieza en los hogares. (Imagen ilustrativa Infobae)

La presencia de cochambre en la cocina representa uno de los desafíos de limpieza más comunes y persistentes en los hogares. Esta capa de suciedad, formada por la acumulación gradual de grasa y residuos adheridos a altas temperaturas, tiende a fijarse tenazmente en estufas, parrillas, ollas y superficies cercanas a la cocción.

Con el tiempo, el cochambre adquiere tonalidades que van del amarillo al negro y se vuelve más difícil de eliminar mientras continúa en contacto con el calor y nuevas capas de grasa.

Entre los recursos caseros más apreciados en la lucha contra el cochambre resalta el vinagre, un ingrediente económico y de fácil acceso en cualquier alacena. Su eficacia radica en la acidez, que combate la adherencia de las grasas y restos cocidos, facilitando su remoción sin necesidad de sustancias químicas industriales. Esta virtud adquiere todavía mayor potencia cuando se utiliza en combinación con otros productos, multiplicando así su capacidad desengrasante y limpiadora.

El vinagre y el bicarbonato de sodio destacan como soluciones caseras para eliminar la grasa adherida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos recomendados para grandes superficies o zonas severamente afectadas por el cochambre consiste en mezclar vinagre con cáscaras de cítricos, como limón o naranja, hasta que queden cubiertas por el líquido. Al aplicar esta solución sobre mosaicos, paredes o techos que presenten capas de grasa difícil de eliminar, se potencia la acción química y el aroma, logrando disolver residuos adheridos en los rincones más complicados.

Para mejorar aún más el resultado, se sugiere agregar bicarbonato de sodio directamente sobre la superficie tratada con la mezcla de vinagre y cítricos. El bicarbonato, en contacto con un medio ácido como el vinagre, reacciona efervescentemente, aflojando las capas gruesas del cochambre.

Se recomienda además utilizar las propias cáscaras como herramienta para esparcir el bicarbonato, focalizando en las zonas donde la grasa se resiste. Basta dejar reposar la preparación por algunos minutos antes de frotar con un cepillo de cerdas duras o una fibra, removiendo finalmente los residuos con un trapo húmedo.

Mezclar vinagre con cáscaras de cítricos potencia la limpieza de mosaicos, paredes y techos con cochambre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del vinagre, existen otras destinadas a distintas superficies y utensilios. Para lograr una limpieza delicada en ollas, especialmente aquellas fabricadas con teflón o acero inoxidable, se propone calentar agua con jabón líquido dentro de la olla y dejarla hervir.

En estufas y parrillas, donde la acumulación tiende a ser mayor, preparar una pasta de bicarbonato de sodio constituye una táctica eficaz. Este compuesto se aplica directamente sobre rejillas, quemadores y superficies, dejándolo actuar antes de frotar y enjuagar. Si la mancha persiste, el proceso puede repetirse hasta que los residuos se desprendan completamente.

Otra alternativa potente es añadir limón a la mezcla de bicarbonato. El limón, gracias a su ácido cítrico, refuerza la acción desengrasante y facilita la eliminación de manchas y olores. Al preparar una pasta con estos productos se obtendrá una solución capaz de eliminar la grasa y el cochambre en estufas y parrillas, además de dejar un aroma fresco en la cocina.

Por su parte, el bicarbonato de sodio solo, o acompañado por vinagre, resulta efectivo tanto para limpiar el exterior como el interior de las ollas. Elaborar una pasta espesa y aplicarla sobre las zonas afectadas, dejar actuar y frotar con suavidad protege la superficie y elimina la grasa. Si las manchas persisten, repetir la operación garantiza una mejoría notoria.