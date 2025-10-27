México

La mezcla con vinagre que te ayudará a remover el cochambre de tu estufa 

Utilizar mezclas de productos comunes en la despensa permite desprender capas de suciedad acumulada

Por Joshua Espinosa

Guardar
El cochambre en la cocina
El cochambre en la cocina es una de las principales dificultades de limpieza en los hogares. (Imagen ilustrativa Infobae)

La presencia de cochambre en la cocina representa uno de los desafíos de limpieza más comunes y persistentes en los hogares. Esta capa de suciedad, formada por la acumulación gradual de grasa y residuos adheridos a altas temperaturas, tiende a fijarse tenazmente en estufas, parrillas, ollas y superficies cercanas a la cocción.

Con el tiempo, el cochambre adquiere tonalidades que van del amarillo al negro y se vuelve más difícil de eliminar mientras continúa en contacto con el calor y nuevas capas de grasa.

Entre los recursos caseros más apreciados en la lucha contra el cochambre resalta el vinagre, un ingrediente económico y de fácil acceso en cualquier alacena. Su eficacia radica en la acidez, que combate la adherencia de las grasas y restos cocidos, facilitando su remoción sin necesidad de sustancias químicas industriales. Esta virtud adquiere todavía mayor potencia cuando se utiliza en combinación con otros productos, multiplicando así su capacidad desengrasante y limpiadora.

El vinagre y el bicarbonato
El vinagre y el bicarbonato de sodio destacan como soluciones caseras para eliminar la grasa adherida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos recomendados para grandes superficies o zonas severamente afectadas por el cochambre consiste en mezclar vinagre con cáscaras de cítricos, como limón o naranja, hasta que queden cubiertas por el líquido. Al aplicar esta solución sobre mosaicos, paredes o techos que presenten capas de grasa difícil de eliminar, se potencia la acción química y el aroma, logrando disolver residuos adheridos en los rincones más complicados.

Para mejorar aún más el resultado, se sugiere agregar bicarbonato de sodio directamente sobre la superficie tratada con la mezcla de vinagre y cítricos. El bicarbonato, en contacto con un medio ácido como el vinagre, reacciona efervescentemente, aflojando las capas gruesas del cochambre.

Se recomienda además utilizar las propias cáscaras como herramienta para esparcir el bicarbonato, focalizando en las zonas donde la grasa se resiste. Basta dejar reposar la preparación por algunos minutos antes de frotar con un cepillo de cerdas duras o una fibra, removiendo finalmente los residuos con un trapo húmedo.

Mezclar vinagre con cáscaras de
Mezclar vinagre con cáscaras de cítricos potencia la limpieza de mosaicos, paredes y techos con cochambre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del vinagre, existen otras destinadas a distintas superficies y utensilios. Para lograr una limpieza delicada en ollas, especialmente aquellas fabricadas con teflón o acero inoxidable, se propone calentar agua con jabón líquido dentro de la olla y dejarla hervir.

En estufas y parrillas, donde la acumulación tiende a ser mayor, preparar una pasta de bicarbonato de sodio constituye una táctica eficaz. Este compuesto se aplica directamente sobre rejillas, quemadores y superficies, dejándolo actuar antes de frotar y enjuagar. Si la mancha persiste, el proceso puede repetirse hasta que los residuos se desprendan completamente.

Otra alternativa potente es añadir limón a la mezcla de bicarbonato. El limón, gracias a su ácido cítrico, refuerza la acción desengrasante y facilita la eliminación de manchas y olores. Al preparar una pasta con estos productos se obtendrá una solución capaz de eliminar la grasa y el cochambre en estufas y parrillas, además de dejar un aroma fresco en la cocina.

Por su parte, el bicarbonato de sodio solo, o acompañado por vinagre, resulta efectivo tanto para limpiar el exterior como el interior de las ollas. Elaborar una pasta espesa y aplicarla sobre las zonas afectadas, dejar actuar y frotar con suavidad protege la superficie y elimina la grasa. Si las manchas persisten, repetir la operación garantiza una mejoría notoria.

Temas Relacionados

Cochambre Vinagre Cocina Bicarbonato de sodioLimpiezaHigienemexico-noticias

Más Noticias

¿Hackearon a la SEP en Campeche y Puebla? Esto dijo la dependencia

Autoridades federales y estatales rechazan versiones sobre ciberataques, tras análisis que confirman la seguridad de plataformas académicas y de becas

¿Hackearon a la SEP en

Cineteca Nacional informa que funciones de ‘Frankenstein’ y ‘Frankelda’ están agotadas: así puedes obtener boletos

La emoción por ver las nuevas películas de Guillermo del Toro y Estudio Fantasma ha superado todas las expectativas, obligando a los cinéfilos a buscar entradas en otras sedes de la Cineteca

Cineteca Nacional informa que funciones

“Ser legislador es un honor y un privilegio”, dice Ricardo Monreal, quien llamó a diputadas y diputados a cumplir con su deber

Cuauhtémoc Blanco jugando pádel en sesión y Sergio Mayer bailando con La Sonora Santanera desataron inconformidades en la Cámara Baja

“Ser legislador es un honor

Abuela de Aldo de Nigris critica a Bárbara Mori por poner a fumar marihuana a Sergio Mayer Mori a los 14 años

El actor sorprendió en La granja VIP al revelar que su madre accedió a que probara la hierba siendo un adolescente, generando opiniones encontradas sobre los límites en la crianza y la responsabilidad parental

Abuela de Aldo de Nigris

Este pay de queso fit es tan rico que no lo vas a compartir

Cremoso, ligero y con toque cítrico, una opción dulce que combina proteína, frescura y balance

Este pay de queso fit
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran media tonelada de marihuana

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

Infancia mexicana, blanco del narcotráfico: entre manipulación y violencia

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cineteca Nacional informa que funciones

Cineteca Nacional informa que funciones de ‘Frankenstein’ y ‘Frankelda’ están agotadas: así puedes obtener boletos

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, estaría por revelar fuertes secretos de la familia: “Va a soltar todo”

90’s Pop Tour ‘Antro’ anuncia nueva fecha en el Auditorio Nacional tras dos primeros conciertos

Emiliano Aguilar dice tener pruebas de que Pepe Aguilar lo bloqueó de los premios Billboard y le manda fuerte mensaje

La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

DEPORTES

Gran Premio de México 2025:

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero

Chivas golea a Atlas en el Clásico Tapatío y los memes no perdonan a los Zorros