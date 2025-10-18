Usa esta poderosa mezcla para limpiar el cochambre de las superficies de tu cocina

Esta combinación es eficaz para la remoción de cochambre y la correcta limpieza. Foto: (iStock)

La presencia de cochambre en la cocina, esa capa oscura y pegajosa que se adhiere a estufas, campanas, paredes, ollas y sartenes, representa un desafío constante para quienes buscan mantener la limpieza del hogar.

Más allá de su aspecto desagradable, esta acumulación de grasa quemada, polvo y restos de alimentos puede convertirse en un riesgo sanitario y de seguridad, ya que favorece la proliferación de insectos y aumenta la posibilidad de incendios.

Frente a este problema, la solución no requiere recurrir a productos costosos ni a sustancias tóxicas. Una mezcla casera, elaborada con ingredientes sencillos y de uso cotidiano, ha demostrado ser altamente eficaz para eliminar el cochambre y restaurar el brillo de las superficies de la cocina.

Ingredientes de la mezcla:

Vinagre blanco (1 taza)

Bicarbonato de sodio (2 cucharadas)

Jugo de un limón

Jabón líquido para trastes (1 cucharada)

Agua caliente (opcional, según la superficie)

Este cochambre acumulado es difícil de remover de muchas superficies. Foto: (iStock)

¿Cómo usarla?

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta formar una pasta ligera. Aplica la mezcla directamente sobre la superficie con cochambre, utilizando una esponja, brocha o trapo. Deja actuar de 10 a 15 minutos para que los ingredientes penetren y aflojen la grasa. Frota suavemente con una esponja de fibra o cepillo. Si la zona es muy difícil, puedes usar una espátula plástica. Enjuaga con un trapo húmedo o agua caliente y seca con un paño limpio.

El vinagre blanco actúa como un potente desengrasante natural, capaz de cortar la grasa y eliminar bacterias. Por su parte, el bicarbonato de sodio ofrece una acción abrasiva suave y neutraliza los malos olores, mientras que el limón aporta propiedades desinfectantes y, gracias a su acidez, contribuye a disolver la grasa adherida.

El jabón líquido, por su parte, facilita la emulsión de la grasa, lo que permite retirarla con mayor facilidad. Finalmente, el uso de agua caliente ablanda el cochambre y potencia la eficacia de la mezcla, especialmente en superficies como estufas o parrillas.

Esta poderosa mezcla es de utilidad para dejar superficies limpias. Foto: (iStock)

La versatilidad de esta preparación permite su aplicación en una amplia variedad de superficies: estufas y hornillas, campanas extractoras, paredes y azulejos cercanos a la zona de cocción, sartenes, cazuelas y ollas de acero o aluminio, parrillas del horno, así como puertas de microondas o refrigeradores.

No obstante, se recomienda evitar su uso en superficies de mármol, granito pulido o madera sin protección, ya que el ácido presente en el vinagre o el limón podría dañarlas.

Para los casos en que el cochambre se encuentra especialmente adherido, es aconsejable repetir el procedimiento hasta lograr la limpieza deseada. Como medida de mantenimiento, la aplicación semanal de esta mezcla en las áreas propensas a la acumulación de grasa contribuye a prevenir la formación de nuevas capas.

Además, se sugiere realizar una prueba en una zona discreta antes de proceder con la limpieza general, con el fin de verificar que la superficie no sufra daños.

Optar por esta solución casera no solo permite ahorrar tiempo y dinero, sino que también evita la exposición a químicos agresivos, protegiendo así la salud de quienes habitan el hogar.