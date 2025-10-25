México

Los 5 poderosos usos del vinagre de manzana, producto que debes tener en casa

Tener siempre una botella en la cocina puede ser una buena idea

Por Ignacio Izquierdo

El vinagre de manzana tiene muchos usos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de manzana es uno de los productos más versátiles y apreciados en muchos hogares. Su origen se remonta a la fermentación natural de las manzanas, lo que le aporta un perfil de acidez y compuestos beneficiosos tanto para el cuidado personal como para tareas domésticas. La demanda creciente de soluciones sencillas y efectivas ha impulsado el uso de este ingrediente fuera de la cocina, ubicándolo como un componente esencial en la vida diaria.

La popularidad del vinagre de manzana radica en la variedad de aplicaciones que ofrece. Su composición incluye ácido acético y antioxidantes que actúan en múltiples frentes: limpieza, conservación, higiene personal y mucho más. Su accesibilidad y bajo costo lo convierten en una alternativa simple para múltiples necesidades cotidianas, aportando practicidad y funcionalidad al entorno doméstico.

Cinco usos principales del vinagre de manzana

Vinagre de manzana, un remedio natural utilizado para reducir manchas, eliminar acné, exfoliar y aportar brillo a la piel – (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Limpieza del hogar

El vinagre de manzana es empleado como agente limpiador de superficies debido a su capacidad para descomponer manchas y eliminar restos de suciedad. Diluido en agua, resulta útil en la desinfección de cocinas, baños y cristales, reemplazando productos químicos convencionales y reduciendo la exposición a sustancias agresivas.

2. Conservación de alimentos

Este producto se utiliza para extender la vida útil de ciertos alimentos gracias a su acidez, que retrasa la proliferación de microorganismos. Encurtir verduras o conservar hierbas con vinagre de manzana es una práctica habitual en hogares donde se busca evitar el uso de conservantes artificiales.

3. Cuidado capilar

Muchas personas han incorporado el vinagre de manzana a su rutina de cuidado del cabello. Usado como enjuague, ayuda a remover residuos de productos capilares y aporta brillo, debido a su capacidad para equilibrar el pH del cuero cabelludo. Se recomienda siempre diluirlo para evitar irritaciones o molestias.

– (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Neutralización de olores

Su acción para neutralizar olores es reconocida en ámbitos domésticos. Puede utilizarse en prendas, calzado, espacios cerrados y utensilios de cocina para eliminar aromas indeseados. Al absorber y descomponer las moléculas responsables del mal olor, representa una solución eficaz y económica.

5. Cuidado de la piel

En el cuidado personal, el vinagre de manzana aparece como opción de tónico facial. Aplicado debidamente diluido, puede ayudar en la limpieza de la piel al eliminar impurezas y controlar el exceso de grasa. Es importante realizar pruebas previas para descartar posibles reacciones sensibles debido a su acidez.

La presencia del vinagre de manzana en los hogares continúa ampliándose, impulsada por su capacidad para resolver necesidades variadas sin recurrir a productos complejos o costosos. Su rol multifuncional lo consolida como un básico indispensable en la vida cotidiana.

