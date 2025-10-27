El betabel, también conocido como remolacha, es una raíz comestible de color rojo intenso perteneciente a la especie Beta vulgaris. Es una hortaliza cultivada principalmente por su raíz, aunque sus hojas también son comestibles. Se consume de forma cruda, cocida, en jugos o como ingrediente en diversos platillos y ensaladas.
Este vegetal es apreciado por su alto contenido de agua, fibra, vitaminas (como ácido fólico y vitamina C), minerales (hierro, potasio, magnesio) y compuestos antioxidantes llamados betalaínas, responsables de su característico color.
Esta raíz se utiliza tanto por su valor nutricional como por sus propiedades potenciales para la salud, incluyendo apoyo a la función sanguínea y cardiovascular y con el se puede prepara un jugo que ayuda a la circulación, tal como te contamos aquí.
Cuáles son los beneficios del jugo de betabel para la sangre y la presión arterial
El jugo de betabel ofrece beneficios comprobados para la sangre y la presión arterial debido a su composición rica en nitratos, antioxidantes, vitaminas y minerales:
Para la sangre:
- El betabel es fuente de folatos, hierro y vitamina C, nutrientes que contribuyen a la formación de glóbulos rojos y pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de anemia.
- Los antioxidantes presentes en el betabel ayudan a combatir el daño celular y favorecen la salud vascular.
Para la presión arterial:
- El jugo de betabel contiene nitratos naturales, que el cuerpo convierte en óxido nítrico. Esta molécula ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, permitiendo una mejor circulación.
- Diversos estudios han demostrado que el consumo de jugo de betabel puede reducir modestamente la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en personas adultas.
- Estos efectos son más notables si el consumo es regular y forma parte de un estilo de vida saludable.
El jugo de betabel puede complementar el control de la presión arterial y la salud sanguínea, pero no sustituye el tratamiento médico ni un control adecuado llevado por especialistas.
Receta de jugo de betabel y limón
Jugo de betabel y limón
Ingredientes:
- 1 betabel (remolacha) mediano, pelado y cortado en trozos
- Jugo de 2 limones
- 1-2 vasos de agua (ajusta al gusto)
- 1 cucharada de miel (opcional)
- Hielo (opcional)
Preparación:
- Coloca el betabel troceado en una licuadora.
- Agrega el jugo de limón y la cantidad de agua deseada.
- Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
- Si deseas, cuela el jugo para quitar la pulpa.
- Endulza con miel si lo prefieres.
- Sirve frío, con hielo si gustas.
Este jugo destaca por su contenido de antioxidantes y vitamina C.