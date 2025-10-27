México

Cuáles son los beneficios del jugo de betabel para la sangre y la presión arterial

Su consumo brinda muchos beneficios a la salud gracias a sus nutrientes

Por Abigail Gómez

Este jugo de betabel es una bebida refrescante y energizante, ideal para un detox natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El betabel, también conocido como remolacha, es una raíz comestible de color rojo intenso perteneciente a la especie Beta vulgaris. Es una hortaliza cultivada principalmente por su raíz, aunque sus hojas también son comestibles. Se consume de forma cruda, cocida, en jugos o como ingrediente en diversos platillos y ensaladas.

Este vegetal es apreciado por su alto contenido de agua, fibra, vitaminas (como ácido fólico y vitamina C), minerales (hierro, potasio, magnesio) y compuestos antioxidantes llamados betalaínas, responsables de su característico color.

Esta raíz se utiliza tanto por su valor nutricional como por sus propiedades potenciales para la salud, incluyendo apoyo a la función sanguínea y cardiovascular y con el se puede prepara un jugo que ayuda a la circulación, tal como te contamos aquí.

El betabel es un vegetal rico en nutrientes esenciales y antioxidantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del jugo de betabel para la sangre y la presión arterial

El jugo de betabel ofrece beneficios comprobados para la sangre y la presión arterial debido a su composición rica en nitratos, antioxidantes, vitaminas y minerales:

Para la sangre:

  • El betabel es fuente de folatos, hierro y vitamina C, nutrientes que contribuyen a la formación de glóbulos rojos y pueden ayudar a prevenir ciertos tipos de anemia.
  • Los antioxidantes presentes en el betabel ayudan a combatir el daño celular y favorecen la salud vascular.

Para la presión arterial:

  • El jugo de betabel contiene nitratos naturales, que el cuerpo convierte en óxido nítrico. Esta molécula ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, permitiendo una mejor circulación.
  • Diversos estudios han demostrado que el consumo de jugo de betabel puede reducir modestamente la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en personas adultas.
  • Estos efectos son más notables si el consumo es regular y forma parte de un estilo de vida saludable.

El jugo de betabel puede complementar el control de la presión arterial y la salud sanguínea, pero no sustituye el tratamiento médico ni un control adecuado llevado por especialistas.

. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jugo de betabel y limón

Jugo de betabel y limón

Ingredientes:

  • 1 betabel (remolacha) mediano, pelado y cortado en trozos
  • Jugo de 2 limones
  • 1-2 vasos de agua (ajusta al gusto)
  • 1 cucharada de miel (opcional)
  • Hielo (opcional)

Preparación:

  1. Coloca el betabel troceado en una licuadora.
  2. Agrega el jugo de limón y la cantidad de agua deseada.
  3. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Si deseas, cuela el jugo para quitar la pulpa.
  5. Endulza con miel si lo prefieres.
  6. Sirve frío, con hielo si gustas.

Este jugo destaca por su contenido de antioxidantes y vitamina C.

