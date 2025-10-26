Filtran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 26 de octubre, según encuestas finales (TV Azteca)

El segundo domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 26 de octubre le dirá adiós a su desafío de ser granjero y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonaráLa Granja VIPya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto: granjeros peones.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de TV Azteca han empezado a dar el nombre de quién podría ser el granjero o peón expulsado de la Gala de Eliminación este domingo 26 de octubre.

(Captura: La Granja VIP)

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de TV Azteca son: Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez sería el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuestas finales

La inminente gala de eliminación de La Granja VIP ha encendido las redes sociales, donde una campaña digital busca que Eleazar Gómez abandone el reality este domingo.

Los seguidores del programa han intensificado sus esfuerzos en plataformas como Twitter y Facebook, recurriendo a publicaciones coordinadas para movilizar el voto en su contra, en un contexto donde el destino de los nominados depende exclusivamente de la audiencia.

El actor Eleazar Gómez enfrenta una situación delicada tras aparecer con apenas 21 % de apoyo en sondeos informales, lo que lo posiciona como el participante más vulnerable entre los nominados. Junto a él, Sandra Itzel y Alfredo Adame también están en riesgo de eliminación, pero la atención se ha centrado en la figura de Gómez, quien se ha convertido en el principal objetivo de las protestas digitales.

Eleazar Gómez sería el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuestas finales (Captura: La Granja VIP)

La dinámica de nominación experimentó un giro inesperado cuando “El Patrón” logró salvarse, lo que provocó una reconfiguración en la placa de nominados: Liz Vega fue retirada de la lista y Alfredo Adame ocupó su lugar.

Este cambio alimentó la tensión entre los seguidores, que rápidamente organizaron una ofensiva en redes sociales para asegurar la salida de Eleazar Gómez. A diferencia de otras etapas del programa, en esta ocasión la decisión final no recaerá en los compañeros de los nominados, sino en el voto del público.

Esta circunstancia ha motivado a los detractores de Eleazar Gómez a intensificar su presencia digital, generando una oleada de memes y mensajes que buscan influir en la votación. La estrategia colectiva de los fans se ha visto amplificada por la viralidad de las redes, donde cada comentario y cada imagen se suman a la presión para definir el futuro del actor en el reality.