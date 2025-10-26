La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

¿Cómo votar para salvar a tu granjera o granjero favorito?
Existen dos maneras de apoyar a los granjeros nominados a través del voto.
Busca la página: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Selecciona a tu granjero o granjera favorita Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día. Descarga la aplicación desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play) TV Azteca en vivo Ingresa la sección La Granja VIP. Selecciona a tu granjero o granjera favorita. Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante. ¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?
16 personalidades del medio artístico nacional e influencers entraron a la competencia. Ellos son:
Alfredo Adame (actor) Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ (influencer, chico reality y conductor) Kim Shantal (influencer) Sandra Itzel (actriz y cantante) Alberto del Río (luchador profesional) César Doroteo (influencer y chico reality) Manola Díez (actriz y modelo) Enrique Mayagoitia (conductor) Carolina Ross (influencer) - Primera eliminada Liz Vega (actriz y bailarina) Omahi (influencer) La Bea (comediante) Lolita Cortés (actriz) Sergio Mayer Mori (actor) Eleazar Gómez (actor) Fabiola Campomanes (actriz) Filtran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 26 de octubre, según encuestas finales Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de TV Azteca son: Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez Filtran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 26 de octubre, según encuestas finales
El segundo domingo de expulsión ha llegado a
. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de La Granja VIP sino de la televisión nacional. TV Azteca Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez: en riesgo de eliminación
La segunda semana de
La Granja VIP se acerca a su desenlace con la tensión centrada en la posible eliminación de uno de los tres nominados: Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sandra Itzel.
Para quienes desean evitar la salida de su concursante preferido, existen mecanismos que permiten emitir hasta
20 votos diarios y así influir directamente en el destino de los participantes. La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos
