La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Para quienes desean evitar la salida de su concursante preferido, existen mecanismos que permiten emitir hasta 20 votos diarios y así influir directamente en el destino de los participantes.

La segunda semana de La Granja VIP se acerca a su desenlace con la tensión centrada en la posible eliminación de uno de los tres nominados: Alfredo Adame , Eleazar Gómez y Sandra Itzel .

El segundo domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP . Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.

Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.

