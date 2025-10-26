México

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Por Marco Ruiz

14:56 hsHoy

¿Cómo votar para salvar a tu granjera o granjero favorito?

Existen dos maneras de apoyar a los granjeros nominados a través del voto.

  • Página web oficial
  1. Busca la página: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
  2. Selecciona a tu granjero o granjera favorita
  3. Otorga los votos que desees de la manera que prefieras. Tienes hasta 10 votos por día.
  • APP TV Azteca EN VIVO
  1. Descarga la aplicación TV Azteca en vivo desde tu tienda de aplicaciones (App Store o Google Play)
  2. Ingresa la sección La Granja VIP. 
  3. Selecciona a tu granjero o granjera favorita.
  4. Otorga tus 10 votos diarios según tu preferencia, puedes dividirlos o darlos todos a un solo participante.
14:29 hsHoy

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

16 personalidades del medio artístico nacional e influencers entraron a la competencia. Ellos son:

  • Alfredo Adame (actor)
  • Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ (influencer, chico reality y conductor)
  • Kim Shantal (influencer)
  • Sandra Itzel (actriz y cantante)
  • Alberto del Río (luchador profesional)
  • César Doroteo (influencer y chico reality)
  • Manola Díez (actriz y modelo)
  • Enrique Mayagoitia (conductor)
  • Carolina Ross (influencer) -Primera eliminada
  • Liz Vega (actriz y bailarina)
  • Omahi (influencer)
  • La Bea (comediante)
  • Lolita Cortés (actriz)
  • Sergio Mayer Mori (actor)
  • Eleazar Gómez (actor)
  • Fabiola Campomanes (actriz)
13:48 hsHoy

Filtran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 26 de octubre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de TV Azteca son: Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez

Por Marco Ruiz

Filtran nombre del segundo eliminado
El segundo domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez: en riesgo de eliminación

La segunda semana de La Granja VIP se acerca a su desenlace con la tensión centrada en la posible eliminación de uno de los tres nominados: Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sandra Itzel.

Para quienes desean evitar la salida de su concursante preferido, existen mecanismos que permiten emitir hasta 20 votos diarios y así influir directamente en el destino de los participantes.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos (Foto: TV Azteca)

