¿Wi-Fi o datos móviles? Profeco dice qué opción es mejor

El Wi-Fi ofrece navegación ilimitada y mayor seguridad en redes privadas, ideal para el hogar y la oficina, según Profeco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a internet desde un dispositivo móvil se ha vuelto una necesidad cotidiana en México, dando lugar a un debate constante entre el uso de Wi-Fi y los datos móviles. Ambos métodos de conexión ofrecen funcionalidades distintas y cada uno presenta ventajas y limitaciones específicas. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entender sus diferencias es clave para elegir el más conveniente dependiendo del contexto, la seguridad y la economía del usuario.

El Wi-Fi se destaca por ser el método predilecto para quienes buscan una navegación ilimitada y estable. Como detalla la información compartida por Profeco en su cuenta de X, este tipo de conexión es ideal para entornos como el hogar y la oficina, donde se requiere transferir archivos pesados, realizar videollamadas o interactuar de manera continua en redes sociales y plataformas de streaming.

Un punto esencial, de acuerdo con la Profeco, radica en que el Wi-Fi privado proporciona mayor seguridad que las redes públicas.

Los datos móviles brindan conectividad en movimiento y flexibilidad, aunque su velocidad depende de la red y la ubicación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, los datos móviles han sido diseñados para brindar conectividad en movimiento. Esta tecnología funciona a través de la red celular y resulta especialmente útil fuera del alcance de un punto Wi-Fi.

Según Profeco, las principales ventajas de los datos móviles son la flexibilidad y la seguridad inherente por tratarse de una red más personalizada, lo cual protege mejor la información del usuario. Aun así, la velocidad de conexión puede variar en función de la infraestructura del operador y la ubicación geográfica, lo que a veces genera una experiencia menos consistente.

El costo es otro aspecto fundamental al comparar ambos servicios. El Wi-Fi, al estar vinculado a un paquete de internet fijo, suele permitir un uso ilimitado por una tarifa mensual. Esto lo convierte en la mejor opción para quienes requieren usarlo en altas cantidades. Los datos móviles, en cambio, están sujetos a límites que una vez superados pueden implicar cargos extras, afectando el presupuesto si no se controla el consumo.

La elección entre Wi-Fi y datos móviles depende de la situación. En casa, la oficina o cualquier espacio con acceso seguro a una red privada, Profeco recomienda priorizar la primera opción para tareas de alto consumo. La segunda conviene cuando se está fuera de esas zonas y se requiere acceso rápido, confiable y seguro para actividades cotidianas.

Consejos de Profeco para ahorrar datos móviles y las actividades que más los consumen

Profeco recomienda elegir Wi-Fi para tareas de alto consumo y datos móviles para acceso rápido fuera de casa u oficina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Revista del Consumidor de la Profeco advierte que existen ciertas acciones comunes que pueden agotar los datos móviles de manera acelerada. Reproducir videos y reels en redes sociales, participar en videollamadas a través de plataformas como Zoom o Google Meet, descargar documentos y mantener las aplicaciones actualizándose en segundo plano son prácticas que elevan significativamente el consumo.

Visualizar contenido en streaming, especialmente series, películas o videos en alta definición, también contribuye al gasto elevado, igual que la transferencia y el respaldo frecuente de archivos en la nube.

Para maximizar la duración de los datos y evitar gastos inesperados, la Profeco recomienda conectarse a redes Wi-Fi siempre que sea viable, utilizar los datos móviles solo cuando sea indispensable, y restringir la reproducción automática en aplicaciones sociales. Además, sugiere monitorear el consumo mediante las herramientas del teléfono, activar alertas para identificar cuándo se acerca el límite del plan contratado y ajustar la configuración para que descargas, copias de seguridad y actualizaciones se realicen únicamente bajo conexión Wi-Fi.

En caso de requerir mayor capacidad, Profeco aconseja valorar un cambio de plan, así como consultar con el proveedor cualquier inquietud relacionada con el servicio.