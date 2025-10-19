Las marcas de jabones en polvo que sí quita las manchas o lo percudido de la ropa, según Profeco

Las marcas de jabones en polvo que sí quita las manchas amarillas o lo percudido de la ropa, según Profeco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha identificado en su más reciente estudio de calidad cuáles son las marcas de jabón en polvo que realmente eliminan las manchas amarillas y el percudido de la ropa en México.

El informe, publicado por la Revista del Consumidor, revisó el desempeño de 49 productos populares en los hogares, enfocándose en la efectividad para remover manchas comunes como salsa, espinaca y guisados.

La efectividad de los detergentes en polvo: ¿qué analizó Profeco?

El estudio de la Profeco evaluó los productos no solo por su contenido neto y el cumplimiento de las promesas publicitarias, sino especialmente por su capacidad de remover manchas frecuentes en la vida cotidiana de las familias mexicanas. Las pruebas incluyeron manchas de jitomate, chile, aceites y residuos de espinaca, que suelen ser difíciles de eliminar de la ropa clara.

Uno de los hallazgos más relevantes indica que la espuma o la fragancia no garantizan una mayor capacidad de limpieza. Según la evaluación, muchos consumidores seleccionan detergentes basándose en mensajes comerciales que, en laboratorio, no reflejan resultados satisfactorios.

El estudio evaluó los productos por su contenido neto y el cumplimiento de las promesas publicitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores marcas de jabón para cada tipo de mancha, según Profeco

El análisis técnico de la Profeco destacó marcas que demostraron mayor eficacia según el tipo de mancha analizada:

<b>Contra manchas de salsa</b>

Las salsas, por su pigmentación y grasa, suelen dejar residuos persistentes en las fibras. Las siguientes marcas superaron las pruebas para eliminar este tipo de manchas:

Perceptions Frescura Polar

Viva

Viva Fresca Lavanda

Perceptions Floral Cítrico

<b>Contra manchas de espinaca</b>

El colorante de la espinaca se adhiere especialmente en prendas claras. Los detergentes más efectivos, de acuerdo con Profeco, son:

Ariel Poder y Cuidado

Great Value

Perceptions Floral

Persil Alta Higiene

Persil Colores Vivos

Persil Universal

1 2 3 en todas sus variedades (Limón, Suave Sensación, 5 Beneficios)

Golden Hills

Estas marcas mostraron una notable eliminación del pigmento verde aun en ciclos de lavado estándar.

<b>Contra manchas de estofado (salsa ragú)</b>

Las pruebas sobre manchas originadas en guisados con jitomate y carne revelaron una única marca con eficacia sobresaliente:

Viva

Las mejores marcas de jabón para cada tipo de mancha, según Profeco (Adobe Stock)

Los jabones preferidos para ropa percudida o amarillenta

Las prendas que han perdido su blancura original requieren fórmulas específicas. Según el reporte de la Revista del Consumidor, los mejores detergentes para devolver el aspecto limpio y brillante son:

Ace Oxígeno Activo

Ariel Revitacolor

Bold 3 (Cariñitos de Mamá, Softech)

Carisma

Foca

Persil Universal

Viva Higiene + Anti-olor

1 2 3

El Milagro

La Morena

Útil

Estos productos ayudaron a reducir la coloración amarilla y el desgaste visible en la ropa, de acuerdo con el análisis realizado por la Profeco.

Las diez marcas de detergente en polvo mejor calificadas, según Profeco

Profeco estructuró un ranking basado en puntaje general, en el que destaca la siguiente tabla de posiciones:

Viva – 91 puntos

1 2 3 – 91 puntos

Great Value – 90 puntos

Ariel Poder y Cuidado – 89 puntos

Persil Alta Higiene – 89 puntos

Persil Universal – 89 puntos

1 2 3 Suave Sensación – 89 puntos

Foca – 88 puntos

Persil Colores Vivos – 88 puntos

1 2 3, 5 Beneficios – 88 puntos

Estos puntajes reflejan tanto su capacidad para quitar manchas como el cuidado de las fibras y el mantenimiento del color original.

Las diez marcas de detergente en polvo mejor calificadas, según Profeco Foto: Christin Klose/dpa

Los detergentes menos eficaces y advertencia sobre promesas comerciales que advierte Profeco

La Profeco también reportó marcas con eficiencia baja, sobre todo ante manchas de espinaca. A pesar de exponer lemas como “acción profunda” o “frescura duradera”, el estudio determinó que ni el aumento en la cantidad del producto ni los ciclos prolongados de lavado mejoran el resultado final para estos detergentes.

La guía de la Revista del Consumidor recomienda consultar los resultados de estudios independientes para una compra informada, más allá de la percepción de fragancia o espuma al lavar las prendas.