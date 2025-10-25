Soda Stereo en México: estos son los precios oficiales de los boletos para sus conciertos

La emblemática banda vuelve a México (Ocesa)

Soda Stereo confirmó una serie de conciertos en México para el año 2026, marcando su regreso a los escenarios nacionales. La agrupación argentina realizará presentaciones en tres de las ciudades más relevantes del país, ofreciendo múltiples oportunidades a su base de seguidores.

La gira está programada para iniciar el 14 de abril en la Ciudad de México, con un concierto en el Palacio de los Deportes. Posteriormente, el grupo se presentará en Guadalajara el 18 de abril dentro del Auditorio Telmex, y concluirá en Monterrey el 21 de abril en el Auditorio Banamex.

La preventa de boletos comenzará el 27 de octubre de 2025 a las 11:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster. La venta general se habilitará el 28 de octubre también a partir de las 11:00 horas, brindando a los seguidores diferentes alternativas para adquirir sus entradas y ser parte de este reencuentro con la banda.

Los precios oficiales para cada uno de los conciertos de Soda Stereo en el país ya fueron revelados y aquí te dejamos el dato para que compres la entrada que más te convenga.

Precios para CDMX:

Soda Stereo.

NIVEL A: $2,356

NIVEL B: $3,100

NIVEL C: $2,418

NIVEL D: $1,550

NIVEL E: $1,364

*con cargos*

Precios para Monterrey:

BEYOND VIP: $5,189.49

BEYOND ORO: $3,949.40

PLATINUM: $3,253.75

PLATINUM B: $2,890.45

PERFILES: $3,023.10

PERFILES B: $2,890.45

PERFILES C: $2,604

*con cargos*

Precios para Guadalajara:

ROJO $5,304

AZUL $4,103

VERDE $3,356

BLANCA $1,994

LILA $2,232

NARANJA $1,637

AMARILLO $1,339

DISCAP $1,587

*con cargos*

Las canciones más emblemáticas de Soda Stereo

Gustavo Cerati durante su tiempo en Soda Stereo. Foto: archivo

Soda Stereo marcó un antes y un después en la historia del rock latinoamericano con un repertorio de canciones que perduran como himnos. “De música ligera” es, sin duda, la canción más identificada con la banda y suele cerrar sus presentaciones, convirtiéndose en un himno colectivo. “Persiana americana” destaca por su ritmo y su letra directa, mientras que “En la ciudad de la furia” resalta por su energía y potencia sonora.

Otros temas emblemáticos incluyen “Cuando pase el temblor”, que fusiona sonidos andinos con el estilo del grupo, y “Prófugos”, una de las más coreadas en vivo. “Trátame suavemente” aporta una faceta más íntima y melódica, consolidándose como una de las baladas más queridas. “Nada personal” y “Signos” muestran el enfoque innovador de la banda en las letras y la producción.

Canciones como “Zoom”, “En el borde” y “Te hacen falta vitaminas” también forman parte de la identidad de Soda Stereo, reflejando distintas etapas de su carrera. A lo largo del tiempo, estas piezas han acompañado generaciones de oyentes, consolidando a Soda Stereo como referente absoluto del rock en español.