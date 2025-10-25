México

Soda Stereo en México: estos son los precios oficiales de los boletos para sus conciertos

La banda dará tres shows en el país y esto lo que te costarán las entradas

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
La emblemática banda vuelve a
La emblemática banda vuelve a México (Ocesa)

Soda Stereo confirmó una serie de conciertos en México para el año 2026, marcando su regreso a los escenarios nacionales. La agrupación argentina realizará presentaciones en tres de las ciudades más relevantes del país, ofreciendo múltiples oportunidades a su base de seguidores.

La gira está programada para iniciar el 14 de abril en la Ciudad de México, con un concierto en el Palacio de los Deportes. Posteriormente, el grupo se presentará en Guadalajara el 18 de abril dentro del Auditorio Telmex, y concluirá en Monterrey el 21 de abril en el Auditorio Banamex.

La preventa de boletos comenzará el 27 de octubre de 2025 a las 11:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster. La venta general se habilitará el 28 de octubre también a partir de las 11:00 horas, brindando a los seguidores diferentes alternativas para adquirir sus entradas y ser parte de este reencuentro con la banda.

Los precios oficiales para cada uno de los conciertos de Soda Stereo en el país ya fueron revelados y aquí te dejamos el dato para que compres la entrada que más te convenga.

Precios para CDMX:

Soda Stereo.
Soda Stereo.

NIVEL A: $2,356

NIVEL B: $3,100

NIVEL C: $2,418

NIVEL D: $1,550

NIVEL E: $1,364

*con cargos*

Precios para Monterrey:

BEYOND VIP: $5,189.49

BEYOND ORO: $3,949.40

PLATINUM: $3,253.75

PLATINUM B: $2,890.45

PERFILES: $3,023.10

PERFILES B: $2,890.45

PERFILES C: $2,604

*con cargos*

Precios para Guadalajara:

ROJO $5,304

AZUL $4,103

VERDE $3,356

BLANCA $1,994

LILA $2,232

NARANJA $1,637

AMARILLO $1,339

DISCAP $1,587

*con cargos*

Las canciones más emblemáticas de Soda Stereo

Gustavo Cerati durante su tiempo
Gustavo Cerati durante su tiempo en Soda Stereo. Foto: archivo

Soda Stereo marcó un antes y un después en la historia del rock latinoamericano con un repertorio de canciones que perduran como himnos. “De música ligera” es, sin duda, la canción más identificada con la banda y suele cerrar sus presentaciones, convirtiéndose en un himno colectivo. “Persiana americana” destaca por su ritmo y su letra directa, mientras que “En la ciudad de la furia” resalta por su energía y potencia sonora.

Otros temas emblemáticos incluyen “Cuando pase el temblor”, que fusiona sonidos andinos con el estilo del grupo, y “Prófugos”, una de las más coreadas en vivo. “Trátame suavemente” aporta una faceta más íntima y melódica, consolidándose como una de las baladas más queridas. “Nada personal” y “Signos” muestran el enfoque innovador de la banda en las letras y la producción.

Canciones como “Zoom”, “En el borde” y “Te hacen falta vitaminas” también forman parte de la identidad de Soda Stereo, reflejando distintas etapas de su carrera. A lo largo del tiempo, estas piezas han acompañado generaciones de oyentes, consolidando a Soda Stereo como referente absoluto del rock en español.

Temas Relacionados

Soda StereoCDMXPalacio de los Deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”

El atacante mexicano fue separado del plantel y se quedó fuera de la convocatoria para encarar los primeros partidos de Playoffs

Chucky Lozano rompe el silencio

Detienen en Chiapas a 6 sujetos en zona donde operaban integrantes del Cártel de Sinaloa

Les fueron aseguradas armas, cargadores y equipo táctico en el tramo carretero Tapilula-Rayón

Detienen en Chiapas a 6

IMSS envía mensaje tras muerte de una menor en Sonora por picadura de alacrán

El hospital informó que en esos momentos no contaba con el antídoto en existencia, pero se gestionó su obtención de manera inmediata

IMSS envía mensaje tras muerte

Sergio Mayer Mori se “obsesiona” con los 2 millones de votos que tiene Teo en La Granja VIP

El apoyo que goza el amigo de Ricardo Peralta se ha convertido en el tema favorito del hijo de Bárbara Mori

Sergio Mayer Mori se “obsesiona”

La Granja VIP: esta fue la impactante tragedia familiar que marcó a Eleazar Gómez cuando era estrella infantil

La participación de Eleazar Gómez en el reality ha puesto sobre la mesa viejas heridas familiares y nuevas polémicas, mientras los seguidores analizan cada uno de sus movimientos y reacciones dentro del programa

La Granja VIP: esta fue
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Chiapas a 6

Detienen en Chiapas a 6 sujetos en zona donde operaban integrantes del Cártel de Sinaloa

Procesan a “El Chesman” por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori se “obsesiona”

Sergio Mayer Mori se “obsesiona” con los 2 millones de votos que tiene Teo en La Granja VIP

La Granja VIP: esta fue la impactante tragedia familiar que marcó a Eleazar Gómez cuando era estrella infantil

De Guns N’ Roses a Rauw Alejandro, esta es la lista de conciertos de noviembre en la CDMX

“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

DEPORTES

Chucky Lozano rompe el silencio

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”

¿Quién ganará entre Cruz Azul y Monterrey de acuerdo a la IA?

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Chivas vs Atlas, cómo quedará el Clásico Tapatío de acuerdo a la IA

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?