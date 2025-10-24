México

“¡Ya salió!”: Sheinbaum publica su libro ‘Diario de una transición histórica’, estará a la venta este fin de semana

La presidenta dijo que le tomó “bastante tiempo” escribir el libro sobre el cambio de gobierno

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum informó que su libro
Sheinbaum informó que su libro estará a la venta desde este fin de semana. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su libro ‘Diario de una Transición Histórica’, el cual narra el cambio de gobierno que encabezó junto con su antecesor Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones del 2024, como la primera mujer en ser electa como titular del Poder Ejecutivo.

“Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar, ‘Diario de una transición histórica’, en las librearías, ya lo pueden encontrar. (...) Fue bastante tiempo por que tenía apuntes desde la transición, después lo entregamos finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumlibroPresidenciaLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar un pollo al albañil en tres sencillos pasos

Esta receta no solo conquista por su sabor sino también por sus beneficios ya que sus ingredientes fortalecen el sistema digestivo y son una fuente de vitaminas B y C

Cómo preparar un pollo al

Critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco; él celebra su amor

El intérprete de ‘Adiós Amor’ ofreció un concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre

Critican a Julión Álvarez por

Muere la mamá de Iker, ‘El niño millonario’, que conquistó a Karol G

Usuarios en redes sociales lamentaron la pérdida y enviaron sus condolencias

Muere la mamá de Iker,

Pagos sin contacto: cómo evitar fraudes con tarjetas contactless, según la CONDUSEF

La tecnología permite realizar pagos de manera rápida y segura, pero también puede ser objeto de fraudes

Pagos sin contacto: cómo evitar

Se integran 20 autobuses articulados eléctricos del Mexibús: esta es la línea beneficiada

Por igual se espera que aumente el uso de unidades eléctricas en Toluca

Se integran 20 autobuses articulados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Él es Iván García Sánchez,

Él es Iván García Sánchez, exfuncionario de Teapa, Tabasco, ligado a La Barredora y Bermúdez Requena

Zhi Dong Zhang y Zhenli Ye Gon: los dos brokers chinos que hicieron posible la era sintética del narco en México

Quién es el actor de ‘Rebelde’ que llegó a ser el yerno de “El Mayo” Zambada

Violencia en CDMX: ataques directos y ola de desapariciones pegan en la percepción de inseguridad

Golpe al huachicol: aseguran 50 mil litros de combustible robado en Coahuila

ENTRETENIMIENTO

Critican a Julión Álvarez por

Critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco; él celebra su amor

Muere la mamá de Iker, ‘El niño millonario’, que conquistó a Karol G

“Qué creatividad”: Hija de Rocío Dúrcal sobre el cambio de nombre que hizo Ángela Aguilar a ‘La Gata Bajo la lluvia’

Belinda sufre accidente en show en vivo tras tocar la batería: “Lo único que me faltaba”

María Victoria no quiere homenaje en Bellas Artes por herida del pasado: “La rechazaron”

DEPORTES

Fiscalía de Jalisco archiva carpetas

Fiscalía de Jalisco archiva carpetas de investigación en contra del exfutbolista Omar Bravo, procesado por abuso infantil

Este será el clima en la CDMX para el inicio del Gran Premio de México 2025 de la F1

Charles Leclerc confiesa su peor recuerdo en el GP de México: “No fue un buen sentimiento”

Checo Pérez apuesta por Verstappen y lo ve próximo pentacampeón de la F1: “Es el que más se lo merece”

SEP lanza concurso para ganar boletos del Gran Premio de México 2025 de la F1: conoce la dinámica para poder ganarlos