“¡Ya salió!”: Sheinbaum publica su libro ‘Diario de una transición histórica’, estará a la venta este fin de semana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su libro ‘Diario de una Transición Histórica’, el cual narra el cambio de gobierno que encabezó junto con su antecesor Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones del 2024, como la primera mujer en ser electa como titular del Poder Ejecutivo.

“Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar, ‘Diario de una transición histórica’, en las librearías, ya lo pueden encontrar. (...) Fue bastante tiempo por que tenía apuntes desde la transición, después lo entregamos finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses”, dijo en Palacio Nacional.

