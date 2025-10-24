México

“Prometió ayuda y no cumplió” mujer acusa a Rocío Nahle con Claudia Sheinbaum

Rumores señalan que la gobernadora buscará reelección para las próximas elecciones en Veracruz

Por Alexa Cirel

Guardar
Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum
Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum entregando apoyos a damnificados en Veracruz. (FB Rocio Nahle)

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Poza Rica, Veracruz, una mujer damnificada por las recientes inundaciones protagonizó un momento tenso al reclamar directamente a la gobernadora Rocío Nahle García la falta de apoyo tras el desastre natural.

La afectada expresó que la mandataria “prometió ayuda y no cumplió”, señalando que su situación se ha agravado porque su hijo padece una enfermedad crónica y su vivienda quedó severamente dañada.

La presidenta y la Gobernadora
La presidenta y la Gobernadora fueron interceptadas con quejas por veracruzanos. (FB Rocio Nahle)

Visiblemente alterada, la mujer se dirigió a la presidenta y a Nahle, quienes se encontraban recorriendo la zona afectada. “Ella dijo que me ayudaría, no me ayudó en nada”, exclamó.

Ante el reclamo, la gobernadora respondió de manera seria: “¿De qué será, de qué es?”, mientras Sheinbaum pidió a su equipo anotar los datos de la mujer para incluirla en los programas de apoyo federal, asegurándole que “no estaba sola”.

Posteriormente, ambas mandatarias acudieron a la plaza cívica 18 de Marzo, donde se realizaría la entrega de apoyos a damnificados.

Críticas a Nahle durante la crisis sanitaria en Veracruz

El reclamo público se sumó a una ola de críticas que ha enfrentado Rocío Nahle en los últimos meses, derivadas de la crisis ocasionada por las inundaciones del 9 y 10 de octubre.

En municipios como Poza Rica, Álamo-Temapache, Cazones y Papantla, cientos de familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Cazones, que dejó viviendas anegadas, carreteras destruidas y servicios interrumpidos.

Críticas por falta de ayuda
Críticas por falta de ayuda por parte de la gobernadora Rocío Nahle. (FB Rocio Nahle)

La respuesta del gobierno estatal fue cuestionada luego de que circularan videos en redes sociales donde damnificados mostraban con ironía los “apoyos” entregados por autoridades, consistentes en sueros y electrolitos. Estas imágenes desataron indignación y se volvieron símbolo de la inconformidad con la gestión de Nahle.

A los problemas de inseguridad y las dificultades económicas del estado, se añaden los señalamientos por su desempeño anterior en la supervisión de la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal.

Rumores de reelección

El descontento social también ha reavivado el debate sobre la posible reelección de Rocío Nahle.

Señalamientos indican que Rocío Nahle
Señalamientos indican que Rocío Nahle podría buscar reelegirse cono gobernadora. (FB Rocio Nahle)

Aunque la Constitución de Veracruz contempla ese mecanismo, el Congreso local no ha emitido la ley reglamentaria para hacerlo efectivo.

El tema ha escalado a nivel nacional. Durante su visita, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada por el retraso legislativo y por la falta de acciones concretas para garantizar el derecho ciudadano a decidir sobre la continuidad de sus gobernantes.

