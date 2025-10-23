Claudia Sheinbaum supervisa avances de limpieza en Poza Rica junto a Rocío Nahle

Fuertes lluvias inundaron colonias de Poza Rica, con afectaciones a vialidades Crédito: RRSS

La tarde de este jueves 23 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó de nuevo el municipio de Poza Rica, uno de los más afectados por las fuertes lluvias en la zona norte de Veracruz.

“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades”, destacó la mandataria en su cuenta de X (antes Twitter).

En su visita por el municipio, Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora Rocío Nahle, así como por personal de Conagua y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Cabe destacar que a casi 15 días de la emergencia por lluvias la cual provocó el desbordamiento del río Cazones, el día de ayer comenzó la entrega de apoyos para limpieza de viviendas y vales para despensas y enseres domésticos.

Medios locales reportaron que la presidenta se reunió con habitantes de este municipio en la Plaza Cívica, donde se lleva a cabo la entrega de 20 mil a las familias damnificadas.

Durante su visita anunció que ya se contemplan proyectos y programas de reconstrucción y mejoramiento para la zona de Poza Rica, entre estas acciones se incluye el desazolve del río Cazones, así como la construcción de un muro de contención.

Por su parte, Rocío Nahle aseguró que sigue trabajando con el gobierno federal, “juntos por la recuperación y bienestar de las y los veracruzanos”.

Claudia Sheinbaum visita Poza Rica junto a Rocío Nahle y la secretaria de Bienestar, garantiza apoyos para los veracruzanos afectados por la emergencia de lluvias. (Foto: X/Claudia Sheinbaum)

Localidades afectadas han sido atendidas por aire o tierra

El último informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica que de 288 localidades incomunicadas en un inicio, al momento, 197 ya cuentan con conexión terrestre:

Hidalgo: 120 de 184 comunidades restablecidas

Puebla: 29 de 32 comunidades restablecidas

Veracruz: 27 de 51 comunidades restablecidas

Mientras que en Querétaro y San Luis Potosí todas las localidades que presentaron afectaciones ya están comunicadas.

En los avances del censo llevado a cabo por servidores de la nación pertenecientes a la Secretaría del Bienestar, se informó que ya se censaron 89,897 viviendas: Hidalgo, 12,634 viviendas (28 municipios); Puebla, 11,513 (41 municipios); Querétaro, 2,465 (8 municipios); San Luis Potosí, 9,985 (16 municipios); y Veracruz, 53,300 (26 municipios).

Claudia Sheinbaum supervisa entrega de apoyos en Poza Rica, Veracruz. (Foto: X/Claudia Sheinbaum)

En materia de salud el reporte indica que han aplicado 252,111 vacunas para prevenir brotes de alguna enfermedad.

Para las tareas de limpieza, desazolve, atención médica, entrega de víveres y censos, se ha desplegado una fuerza de tarea de 53,250 elementos de diversas instituciones.