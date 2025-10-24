Por esta razón deberías de comer elote con frecuencia

El maíz tierno, base del elote, ha sido fundamental en la cultura mesoamericana durante más de 7 mil años. (Imagen ilustrativa Infobae)

La imagen del elote fresco, al vapor o asado en puestos y cocinas mexicanas, forma parte del entorno cotidiano y celebra la riqueza agrícola de la región. Este alimento, fundamental en la mesa nacional por generaciones, no solo conecta con la tradición, sino que también aporta múltiples beneficios para la salud y nutrientes indispensables.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, el elote, que corresponde al maíz tierno cosechado antes de su madurez, ha acompañado a la cultura mesoamericana durante más de 7 mil años. Su nombre en náhuatl, elotl, designa la mazorca fresca, cuyos granos conservan humedad y suavidad. Además de ser un ingrediente central en la gastronomía típica, en muchos ámbitos rurales representa fertilidad, comunidad y sustento, considerando su relevancia cultural y económica.

Al hablar de sus aportes en la dieta, el elote sobresale por ser una fuente de carbohidratos complejos, que otorgan energía de absorción lenta, ideal para mantener la saciedad durante largos periodos. Su contenido de fibra dietética ayuda a mejorar la salud intestinal y favorece una digestión eficiente. Además, aporta vitaminas del complejo B, como la tiamina (B1) y la niacina (B3), esenciales para la función cerebral y el metabolismo energético.

Combinar elote con leguminosas o vitamina C potencia su valor nutricional y la absorción de nutrientes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los nutrientes destacados, el elote también contiene ácido fólico, fundamental en la formación celular y especialmente relevante en etapas de crecimiento y embarazo. Se suman minerales, como magnesio, fósforo y potasio, que intervienen en el correcto funcionamiento muscular y nervioso, y contribuyen a regular la presión arterial. El consumo regular de este alimento ayuda a cubrir necesidades nutricionales importantes en diversos grupos poblacionales.

Un apartado relevante de su composición lo constituyen los antioxidantes, fundamentalmente luteína y zeaxantina, cuya función está ligada a la protección de la salud visual. Estos compuestos ayudan a prevenir el daño ocular relacionado con la edad y a combatir el estrés oxidativo derivado del ambiente o de la exposición prolongada a pantallas.

Las combinaciones del elote con otras fuentes alimenticias potencian aún más su valor nutricional. Por ejemplo, al mezclarse con leguminosas como frijoles, mejora la calidad de las proteínas ingeridas. Si se acompaña de alimentos ricos en vitamina C, como chile, jitomate o limón, la absorción de diversos nutrientes se vuelve más efectiva.

El ácido fólico presente en el elote es fundamental para la formación celular y el embarazo saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las presentaciones y formas de preparación, el elote puede degustarse hervido, asado sobre brasas o comal, desgranado en esquites y sopas, e incluso en diferentes tipos de guisos o ensaladas.

Prepararlo con epazote, limón y sal es una de las opciones más sencillas y populares, pero existen alternativas para quienes buscan platillos bajos en grasas. Se sugiere evitar el uso excesivo de mayonesa, mantequilla o queso procesado. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.