Lupillo Rivera habría eliminado las fotos de Belinda de su libro tras denuncia de la cantante

Después de que Belinda solicitara medidas de protección, el cantante de regional mexicano confirmó que retiró imágenes de la artista en la edición mexicana de su autobiografía, aunque asegura que confía plenamente en su equipo legal. (IG: @belindapop // @lupilloriveraofficial)

La publicación de la autobiografía Tragos amargos de Lupillo Rivera generó una reacción inmediata en el ámbito legal, luego de que Belinda decidiera solicitar medidas de protección ante la justicia mexicana.

De acuerdo con información proporcionada por el despacho Maceo, Torres & Asociados, la intérprete de “Cactus” presentó una denuncia formal el 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Su acusación se fundamenta en presuntos delitos de violencia digital y mediática, señalando que la difusión de aspectos privados sin consentimiento constituye una forma de agresión y una violación a los derechos humanos.

El abogado del cantante compartió detalles sobre el proceso legal YT: Imagen Entretenimiento // De Primera Mano

Lupillo Rivera hace modificaciones en su libro tras denuncia de Belinda

Durante una conferencia de prensa celebrada el jueves 23 de octubre, ‘El Toro del Corrido’ abordó el lanzamiento de su obra y confirmó que la edición publicada en México experimentó algunos cambios.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, se retiraron las páginas que contenían imágenes de Belinda, quien supuestamente sostuvo un romance con el cantante de regional mexicano.

“Se quitaron páginas de las fotos donde aparecía Belinda por la denuncia que la cantante inició en su contra”, detalló el medio.

Sin embargo, a pesar de las complicaciones legales y de la necesidad de modificar su libro, el hermano de Jenni Rivera manifestó ante la prensa mexicana su confianza en el equipo jurídico que lo representa, por lo que no tiene temor.

“Vamos por buen paso. Vamos a ganar”, sentenció.

(Captura de pantalla / Instagram)

Cabe mencionar que el libro Tragos Amargos no solo aborda la relación entre Lupillo Rivera y Belinda, también incluye relatos sobre la muerte de Jenni Rivera, aportando detalles poco conocidos sobre ese episodio.

Lupillo Rivera contrademandó a Belinda antes de eliminar fotos de su libro

En una entrevista para el programa De Primera Mano, el representante legal Lupillo Rivera detalló que la acción responde a supuestas contradicciones en las declaraciones de la artista mexicana, quien previamente denunció al cantante por presunta violencia de género y digital.

El abogado explicó que la base de la contrademanda radica en que Belinda habría incurrido en inconsistencias al describir la naturaleza de su vínculo con Lupillo Rivera.

Abogado de Lupillo Rivera deslinda al cantante de una posible filtración de videos íntimos suyos con Belinda. (RS)

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy (15 de octubre) haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, detalló.