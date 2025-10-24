México

Esta es la comunidad de Hidalgo que quedará inhabitable tras daños por lluvias

Julio Menchaca confirmó la evacuación vía aérea de 144 habitantes junto a sus mascotas

Por Jaqueline Viedma

Se han retirado más de 10 mil m³ de escombro y desechos por deslaves en calles, caminos y carreteras de los municipios afectados en Hidalgo Crédito: (@juliomenchaca_ /X)

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dio a conocer en entrevista para medios que lamentablemente hay comunidades en el estado que ya no podrán volver a habitarse debido a los daños severos ocasionados tras las fuertes lluvias del 9 y 10 de octubre de 2025.

De manera oficial se ha informado que la comunidad de Chapula es inhabitable, localizada en el municipio de Tianguistengo, el desbordamiento de un río arrasó con la mayoría de las viviendas en la localidad.

Desde el aeropuerto Juan Guillermo Villasana, el mandatario estatal detalló que, aunque Chapula está situada a escasos minutos de la cabecera municipal, acceder resulta difícil, por lo que fue imprescindible organizar un operativo de evacuación aérea para rescatar a los 144 habitantes de la comunidad. En este operativo, mencionó, “hasta dos perritos” fueron trasladados en un helicóptero privado.

El gobernador aseguró que en esta área ya no permitirán la construcción de viviendas, ya que la ribera del río es considerada zona de alto riesgo: “Los residentes construyeron sus casas en lo más planito, que era la ribera del río; llegó el agua y se lo llevó todo, y ya no hay casas”.

Adelantó que esta medida también será aplicada a otros puntos del estado, sin embargo, no dio nombres de las comunidades contempladas, pero en definitiva, por las condiciones del lugar, Chapula “ya no va a volver a ser habitado”.

Chapula comunidad de Tianguistengo quedó
Chapula comunidad de Tianguistengo quedó inhabitable debido a la emergencia por lluvias. (X/@juliomenchaca_)

Hidalgo es el segundo estado con más víctimas muertas por las lluvias

En la actualización del 21 de octubre relacionada con la emergencia provocada por las lluvias que afectaron a casi todo el estado de Hidalgo, se mencionó que hay 22 víctimas mortales tras este fenómeno que azotó 5 estados del país.

En ese contexto, se reafirmó que la asistencia continuará el tiempo que sea requerido, tal como lo ha refrendado la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque dos estados ya han superado la emergencia, Hidalgo y Veracruz permanecen en situación crítica debido a que resultaron los más afectados por las lluvias.

A casi 15 días de la emergencia, aún hay localidades en ambas entidades que permanecen completamente incomunicadas.

La tarde de este jueves 23 de octubre, el gobernador ha informado que “a través de los puentes aéreos hemos enviado 90,742 despensas por vía aérea y se han realizado 285 traslados de personas para recibir atención médica”.

Además, siguen los trabajos con maquinaria pesada, “para restablecer el paso vehicular en el Puente Garcés, acceso a Xochiatipan. En la zona operan 2 tractores, 1 cargador frontal, 1 motoconformadora, 1 vibrocompactador y 10 camiones de volteo, para avanzar en la rehabilitación de esta vía”.

Temas Relacionados

HidalgoJulio MenchacaEmergencia por LluviasInundacionesClaudia Sheinbaummexico-noticias

