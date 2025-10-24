México

Detienen a 11 sujetos con armas largas y un vehículo con blindaje en Navolato, Sinaloa

Los ahora capturados llevaban más de 500 cartuchos, así como ametralladoras y fusiles

Por Luis Contreras

Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)
Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)

Un total de 11 personas fueron detenidas en Sinaloa junto con armamento, equipo táctico y un par de vehículos, de los cuales uno de ellos cuenta con blindaje artesanal.

La captura de los hombres fue derivada de una denuncia anónima sobre la presencia de sujetos armados en el municipio de Navolato, específicamente en el campo San Luis, según compartió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal el 23 de octubre.

Hasta el lugar llegaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, quienes confirmaron que en la zona había sujetos armados, por lo que procedieron a detenerlos.

Además de un vehículo Toyota Corolla sin placas y una camioneta Cherokee con blindaje artesanal, los hombres fueron asegurados junto con dos ametralladoras, tres fusiles calibre 5.56 mm, un fusil Palmetto del mismo calibre, una carabina, una escopeta y tres pistolas.

Las unidades aseguradas (SSP Sinaloa)
Las unidades aseguradas (SSP Sinaloa)

Los 11 sujetos también llevaban 568 cartuchos, 21 cargadores de diferentes calibres, además de dos cintas para ametralladora. Aunado a lo anterior, los uniformados hallaron tres chalecos y tres cascos tácticos.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran a los hombres capturados, de quienes no fueron revelados sus nombres, además de las unidades y armas incautadas.

Tanto los sujetos como los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la República (FGR) para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes.

Los elementos del GOES mantuvieron coordinación con personal del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ataque contra la Marina en Culiacán deja siete detenidos

Civiles detenidos tras enfrentamiento en
Civiles detenidos tras enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa. Crédito: X - @sspsinaloa1

Por su parte, el mismo 23 de octubre la SSP Sinaloa informó sobre un ataque armado en contra de elementos de la Semar en la capital del estado gobernado por Rubén Rocha Moya, lo que derivó en la captura de siete individuos, lo anterior tras una denuncia anónima.

"El personal naval acudió a verificar; sin embargo, al llegar al sitio, fueron agredidos con disparos de arma de fuego“, destaca la institución de seguridad de Sinaloa en sus redes sociales.

Los agentes llegaron a un fraccionamiento al suroeste de Culiacán, sitio en el que fueron atacados por hombres armados. El ataque fue repelido por los elementos de seguridad y lo anterior derivó en la incautación de cinco armas largas, 33 cargadores de diversos calibres, además de un vehículo y 818 cartuchos.

Tras el ataque, los capturados quedaron a disposición del Ministerio Público.

