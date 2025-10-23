México

Secretaría de Marina asegura armas largas y municiones en Culiacán: hay 7 detenidos

Las autoridades atendieron una denuncia anónima, lo que resultó en un enfrentamiento y la posterior detención de los agresores

Por Juan Castillo

Civiles detenidos por la Marina
Civiles detenidos por la Marina y presentados en la Fiscalía General de la República Crédito: X - @sspsinaloa1

Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con el llamado Grupo interinstitucional, mantuvo un enfrentamiento armado que se originó a partir de una llamada anónima y resultó en la detención de 7 personas.

La denuncia, que fue recibida por medio de la línea 089 (llamadas anónimas), alertó a los cuerpos de seguridad sobre la presencia de civiles armados que se encontraban al interior de un fraccionamiento ubicado al noroeste de Culiacán, Sinaloa.

Al arribar, el grupo de la Marina fue atacado a balazos por parte de civiles, generado un enfrentamiento del cual no se emitieron más detalles.

Estos hechos, informados el día de hoy, 23 de octubre de 2025, fueron realizados por un grupo interinstitucional, integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, y por supuesto, la Secretaría de Marina, quienes fueron los encargados de llevar acabo el operativo.

Posterior al enfrentamiento, se logró la detención de siete personas, entre ellas una mujer, y la incautación de armamento junto con munición.

Qué se aseguró tras el enfrentamiento

- 5 armas largas

- 33 cargadores de diferentes calibres

- 818 cartuchos

- 1 vehículo

Comunicado presentado por la SSC
Comunicado presentado por la SSC de Sinaloa en la red social X. Crédito: X - @sspsinaloa1

Según un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Seguridad ciudadana del estado de Sinaloa, publicado en la red social X, los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, institución encargada de continuar con las investigaciones pertinentes.

Sobre estos hechos, las autoridades no han comunicado si los seis hombres y la mujer detenida forman parte de una célula criminal o pertenecen a algún cartel de los que actualmente participan en actividades delincuenciales de aquella zona.

Ajustes en la estrategia de seguridad

El secretario de Seguridad mantendrá
El secretario de Seguridad mantendrá una reunión el día de hoy, 23 de octubre, con Rubén Rocha Moya. (Grupo parlamentario Morena)

Estas detenciones se realizan el mismo día en que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, mantendrá un encuentro con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Esta visita forma parte de una serie de estrategias que Harfuch ha realizado en el país y particularmente en Sinaloa, con el objetivo de impulsar una reestructuración profunda en las políticas de seguridad que puedan generar paz en el estado.

Sin embargo, a pesar de estos planes, el estado continúa con enfrentamientos entre grupos delincuenciales, de los cuales destaca la pelea entre Chapos y Mayos .

A propósito del Secretario de Seguridad, hay que recordar que apenas ayer se le cuestionó la efectividad de sus estrategias durante un chacaleo realizado por la prensa al finalizar su informe de seguridad en el Senado de la República.

