México

Donald Trump asegura que México está controlado por los cárteles: “Líderes tienen miedo en su propio país”

También dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer muy valiente

Por Luis Contreras

Donald Trump, emitió un mensaje
Donald Trump, emitió un mensaje en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que grupos criminales están a cargo de controlar el país, aunque también refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una “extraordinaria mujer” y muy valiente.

México está controlado por los cárteles y tenemos que defendernos”, expresó el mandatario estadounidense el 23 de octubre, quien añadió que respeta ala mandataria mexicana.

Las declaraciones de Trump suceden en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca, sitio desde el cual también agregó que algunos de los líderes tienen miedo debido a la presencia de los grupos delictivos en el país.

De igual manera, el mandatario estadounidense comentó la situación de Colombia, país en el que las organizaciones delictivas también cuentan con una fuerte presencia, según comentó Trump.

El presidente de EEUU ofreció
El presidente de EEUU ofreció una conferencia de prensa (X/@WhiteHouse)

"Los cárteles controlan a esos países y eso incluye a Colombia. Colombia es un paraíso para los cárteles y lo ha sido durante mucho tiempo. Tienen un líder muy malo y hacen cocaína a niveles que no habíamos visto antes

Junto a Donald Trump estaban Pamela Bondi, fiscal de EEUU, y el secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, además de otros funcionarios.

Trump y sus declaraciones sobre México

En ocasiones pasadas, el mandatario estadounidense ya había comentado sobre los grupos criminales en territorio mexicano. En febrero pasado Trump señaló que el gobierno de México tiene una “alianza” con los grupos criminales dedicados al trasiego de droga.

"Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos“.

El mandatario asumió el poder
El mandatario asumió el poder en enero de 2025 (REUTERS/Umit Bektas)

Mientras que, meses después, el 16 de julio pasado acusó que los cárteles cuentan con un “tremendo control” sobre México, por lo que argumentó que EEUU tiene derecho a defenderse. Agregando en esa ocasión que las autoridades de México son aterrorizadas debido al control con el que cuentan los organizaciones delictivas.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Donald TrumpClaudia SheinbaumNarco en Méxicomexico-noticias

