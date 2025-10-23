Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque en Edomex

Los individuos capturados (SSEM)

Un total de 10 personas, identificadas como presuntos integrantes del grupo criminal la Familia Michoacana, fueron detenidas tras un ataque contra agentes de seguridad en el Estado de México. Los individuos asegurados estarían relacionados con el delito de privación de la libertad.

La Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) informó el 22 de octubre que en el municipio de Villa de Allende, elementos de la corporación fueron alertados sobre una persona que estaba retenida contra su voluntad en la localidad de San Pablo Malacatepec.

Es por ello que los elementos acudieron a un inmueble, sitio en el que fueron agredidos con disparos efectuados por sujetos que estaban al interior de la casa, mientras los uniformados solicitaron bajar las armas, mientras que uno de lo agresores trató de escapar del sitio.

Lo anterior generó una persecución que derivó en la captura de Pedro “N” de 39 años, David “N” de 20 años, Luis “N” de 19 años, Rafael “N” de 29 años, Edwin “N” de 31 años, Alberto “N” de 23 años, Nancy “N” de 30 años, Jessica “N” de 31 años, Berenice “N” de 22 años y Enediht “N” de 28 años.

Parte de lo asegurado (SSEM)

“De acuerdo con las investigaciones los ahora detenidos podrían pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán, por lo que las averiguaciones continúan“, es parte del informe de la institución de seguridad mexiquense.

Al interior del inmueble estaba una mujer y un hombre

Cuando los efectivos de seguridad entraron a la casa hallaron un par de fusiles de asalto, uno AK 47 y dos rifles, además de que en el lugar estaba un hombre y a una mujer que estaban privadas de su libertad. De igual manera, en el sitio había 20 cargadores, tres cascos, tres chalecos balísticos camuflajeados y diversas cajetillas de cigarros.

No fueron compartidos más detalles sobre el estado de salud de las personas rescatadas.

Fueron aseguradas armas de fuego (SSEM)

Tanto las personas capturadas como el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), además de que fue iniciada una carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de los detenidos.

Imágenes compartidas por las autoridades permiten ver parte de lo incautado en el sitio. En la detención de la decena de individuos, los policías del Edomex colaboraron con efectivos de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía del estado.