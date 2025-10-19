Así fue cómo llegaron a Veracruz las fuertes lluvias de octubre: con alerta gris pero sin medidas preventivas oportunas

Rocío Nahle comentó que el río Cazones se había desbordado "ligeramente", sin embargo la población de la zona norte de Veracruz quedó severamente afectada Crédito: TikTok: mexicoexterior

La gestión gubernamental por la emergencia derivada de las fuertes lluvias registradas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, ha generado críticas severas e inconformidad sobre los avisos previos y las pocas acciones preventivas realizadas por autoridades a nivel federal, estatal y municipal. Poza Rica ha sido uno de los municipios donde los habitantes perdieron todo su patrimonio, el desbordamiento del río Cazones dejó víctimas mortales, cabe resaltar que los vecinos han acusado que no fueron alertados a tiempo.

¿Qué falló en la zona norte de Veracruz? Es una pregunta qué constantemente se ha puesto a discusión desde el pasado 10 de octubre, día en el que desde las 5 de la mañana los habitantes fueron sorprendidos debido al incremento que tuvo el río, hay distintas versiones que apuntan a que no se realizó un perifoneo oportuno y el gobierno estatal se limitó a la activación de la alarma de PEMEX.

Diversos testimonios que versan en medios de comunicación indican que la alerta vía teléfono celular llegó en la noche (posterior a las 23:00 horas), previo al día de la inundación, situación que puso en mayor riesgo a la población, debido a que muchas personas se encontraban durmiendo y no tuvieron oportunidad de salir a tiempo de sus casas o salvar a sus mascotas.

La alerta que sonó el pasado 10 de octubre por el desbordamiento del río Cazones fue la de PEMEX. (Captura de pantalla)

El aviso en redes sociales por parte de las autoridades veracruzanas no fue suficiente

Días antes de que Poza Rica y otros municipios de la zona norte de Veracruz se inundaran, Protección Civil del estado habría informado a través de canales oficiales en redes sociales desde el lunes 6 de octubre la activación de la alerta gris, la cual solamente recomendaba a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico.

Otros reportes como los emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Sistema Nacional Meteorólogo (SMN) ya contemplaban lluvias de fuertes a intensas al menos en la zona norte, centro y sur de Veracruz para el día 7 de octubre.

Este fenómeno, según lo informado se debía a la presencia del huracán Priscila, pero ya pronosticaban algo más para el estado veracruzano: “una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará frente a las costas de Veracruz y Tabasco, una vaguada en niveles medios y altos”.

Para las alertas emitidas el 8 de octubre, los reportes del SMN ya advertían lo que podrían ocasionar las precipitaciones, que a la letra indican lo siguiente: “pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, así como ocasionar inundaciones y deslaves, así como aumento en los niveles de ríos y arroyos”.

Sin embargo, las alertas para la población al menos lo publicado en redes sociales por distintas dependencias del gobierno estatal fueron avisos confusos, desde la suspensión de clases en distintos municipios hasta los avisos que nunca llegaron sobre ir a refugios por el riesgo de inundación en la zona.

Pobladores de Poza Rica aseguraron que no fueron alertados a tiempo.

Desde el miércoles y jueves, 8 y 9 de octubre, se habría dado a conocer la suspensión de clases en varios municipios, en un inicio Poza Rica no había sido tomado en cuenta, pero más tarde, corrigieron.

Protección Civil de Veracruz había instalado tres Puestos de Comando Regionales y habilitaron siete refugios temporales, pero la solicitud de que la población se tomara la medida preventiva de ir a los refugios no se dio de manera directa.

“Ante el temporal lluvioso que se registra en el norte del estado, algunos municipios han activado Refugios Temporales a disposición de la población que requiera o desee acudir durante la noche”, fue la advertencia realizada por Protección Civil del estado.

En recientes días, la población veracruzana ha reportado que aún no llega ayuda a todas las comunidades afectadas de Veracruz Crédito: TikTok: theboss_alejandraortiz

En esa misma publicación la población pide que se cancelen las clases en todo el estado, además de que piden tomar medidas preventivas en otros municipios, el dicho de habitantes sostiene que personal no dio aviso en territorio; siguiendo esta línea, Poza Rica tiene 189,457 habitantes y esas publicaciones no superaron las 300 reacciones al menos en Facebook.

Mientras la población sigue viviendo los estragos de las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias en Veracruz, los cuestionamientos sobre la gestión sigue generando molestias entre la población, debido a que la comunicación al parecer se limitó a redes sociales y no hubo acciones oportunas en campo.