México

Freidora de aire u horno, ¿Cuál gasta menos luz y cocina mejor?

Diferencias clave en gasto energético, tiempos de cocción y conveniencia entre horno tradicional y freidora de aire

Por Gerardo Lezama

Guardar
La eficiencia energética es clave
La eficiencia energética es clave al elegir entre horno eléctrico y freidora de aire.

En la cocina moderna, la eficiencia energética se ha convertido en un criterio clave al momento de elegir electrodomésticos. Dos de los más utilizados para preparar alimentos son el horno eléctrico y la freidora de aire, ambos con funciones similares pero con diferencias importantes en consumo, rapidez y conveniencia.

Aunque comparten el principio de cocción por aire caliente, su diseño y capacidad influyen directamente en el gasto eléctrico y en la experiencia de uso.

El horno eléctrico, presente en muchos hogares desde hace décadas, se caracteriza por su gran capacidad y versatilidad. Permite cocinar múltiples porciones al mismo tiempo, lo que lo hace ideal para familias o preparaciones voluminosas.

Sin embargo, su consumo energético suele ser más elevado. Un horno eléctrico de tamaño medio puede consumir entre 1.0 y 1.5 kWh por uso, sin contar el tiempo de precalentamiento, que también representa un gasto adicional. Este proceso puede extenderse entre 10 y 15 minutos antes de iniciar la cocción, lo que incrementa el total de energía utilizada.

El horno eléctrico destaca por
El horno eléctrico destaca por su capacidad y versatilidad, pero consume más energía. Imagen Pixabay

Por otro lado, la freidora de aire ha ganado popularidad por su rapidez y eficiencia. Utiliza un compartimento más pequeño donde el aire caliente circula a gran velocidad, cocinando los alimentos de forma uniforme sin necesidad de precalentamiento.

Su consumo promedio oscila entre 0.8 y 1.5 kWh por uso, dependiendo del modelo y la duración de la preparación. Aunque su capacidad es limitada en comparación con el horno eléctrico, resulta más eficiente para porciones individuales o recetas rápidas, como vegetales, proteínas pequeñas o snacks.

La diferencia de tamaño entre ambos aparatos es determinante. Mientras el horno eléctrico requiere más tiempo para alcanzar la temperatura deseada y mantenerla en un espacio amplio, la freidora de aire concentra el calor en un volumen reducido, lo que permite una cocción más rápida y con menor pérdida térmica.

Esta eficiencia se traduce en un menor impacto en la factura eléctrica, especialmente en hogares donde se cocina en pequeñas cantidades o con frecuencia.

La freidora de aire ofrece
La freidora de aire ofrece rapidez y menor consumo eléctrico para porciones pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el horno eléctrico sigue siendo una opción válida cuando se necesita preparar grandes cantidades de comida o recetas que requieren espacio y control de temperatura más preciso. En esos casos, aunque el consumo sea mayor, puede resultar más práctico que realizar varias tandas en una freidora de aire.

En resumen, la elección entre horno eléctrico y freidora de aire depende del tipo de uso, la cantidad de alimentos y la frecuencia de cocción. Para quienes buscan rapidez y ahorro energético en el día a día, la freidora de aire representa una alternativa eficiente.

En cambio, el horno eléctrico conserva su utilidad en preparaciones más complejas o abundantes, aunque con un mayor consumo de electricidad.

Temas Relacionados

Freidora de AireHorno EléctricoElectrodomésticosHogarCocinamexico-noticias

Más Noticias

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Con esta acción van cuatro elementos de la Policía Municipal de Cortázar detenidos y un particular

Vinculan a proceso a policía

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

El creador de contenido decidió hablar sin rodeos sobre los rumores que rodean a su pareja

¿Boda a la vista? Abelito

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

La artista dará tres conciertos en nuestro país

Estos son los precios de

76 fallecidos y 31 personas no localizadas, saldo preliminar del Gobierno de México tras lluvias en cinco estados

El Gobierno federal reportó hasta el momento 76 personas fallecidas y 31 no localizadas como saldo preliminar tras las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

76 fallecidos y 31 personas

Kike Mayagoitia revela la razón por la que Flor Rubio llora constantemente Venga la Alegría: “Se enoja muy perro”

La Bea habló con el presentador sobre los episodios que ha protagonizado la periodista y se han vuelto virales en redes sociales

Kike Mayagoitia revela la razón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a policía

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

ENTRETENIMIENTO

¿Boda a la vista? Abelito

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

Kike Mayagoitia revela la razón por la que Flor Rubio llora constantemente Venga la Alegría: “Se enoja muy perro”

Top 10 Spotify en México: el ranking de los podcasts más populares del momento

DEPORTES

Sorpresa mexicana en NXT: Mr.

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida