Freidora de aire u horno, ¿Cuál gasta menos luz y cocina mejor?

La eficiencia energética es clave al elegir entre horno eléctrico y freidora de aire.

En la cocina moderna, la eficiencia energética se ha convertido en un criterio clave al momento de elegir electrodomésticos. Dos de los más utilizados para preparar alimentos son el horno eléctrico y la freidora de aire, ambos con funciones similares pero con diferencias importantes en consumo, rapidez y conveniencia.

Aunque comparten el principio de cocción por aire caliente, su diseño y capacidad influyen directamente en el gasto eléctrico y en la experiencia de uso.

El horno eléctrico, presente en muchos hogares desde hace décadas, se caracteriza por su gran capacidad y versatilidad. Permite cocinar múltiples porciones al mismo tiempo, lo que lo hace ideal para familias o preparaciones voluminosas.

Sin embargo, su consumo energético suele ser más elevado. Un horno eléctrico de tamaño medio puede consumir entre 1.0 y 1.5 kWh por uso, sin contar el tiempo de precalentamiento, que también representa un gasto adicional. Este proceso puede extenderse entre 10 y 15 minutos antes de iniciar la cocción, lo que incrementa el total de energía utilizada.

El horno eléctrico destaca por su capacidad y versatilidad, pero consume más energía. Imagen Pixabay

Por otro lado, la freidora de aire ha ganado popularidad por su rapidez y eficiencia. Utiliza un compartimento más pequeño donde el aire caliente circula a gran velocidad, cocinando los alimentos de forma uniforme sin necesidad de precalentamiento.

Su consumo promedio oscila entre 0.8 y 1.5 kWh por uso, dependiendo del modelo y la duración de la preparación. Aunque su capacidad es limitada en comparación con el horno eléctrico, resulta más eficiente para porciones individuales o recetas rápidas, como vegetales, proteínas pequeñas o snacks.

La diferencia de tamaño entre ambos aparatos es determinante. Mientras el horno eléctrico requiere más tiempo para alcanzar la temperatura deseada y mantenerla en un espacio amplio, la freidora de aire concentra el calor en un volumen reducido, lo que permite una cocción más rápida y con menor pérdida térmica.

Esta eficiencia se traduce en un menor impacto en la factura eléctrica, especialmente en hogares donde se cocina en pequeñas cantidades o con frecuencia.

La freidora de aire ofrece rapidez y menor consumo eléctrico para porciones pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el horno eléctrico sigue siendo una opción válida cuando se necesita preparar grandes cantidades de comida o recetas que requieren espacio y control de temperatura más preciso. En esos casos, aunque el consumo sea mayor, puede resultar más práctico que realizar varias tandas en una freidora de aire.

En resumen, la elección entre horno eléctrico y freidora de aire depende del tipo de uso, la cantidad de alimentos y la frecuencia de cocción. Para quienes buscan rapidez y ahorro energético en el día a día, la freidora de aire representa una alternativa eficiente.

En cambio, el horno eléctrico conserva su utilidad en preparaciones más complejas o abundantes, aunque con un mayor consumo de electricidad.