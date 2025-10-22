“El Cuini” del CJNG ya negocia en EEUU: fiscalía y sus abogados aplazan audiencia para enero de 2026

El proceso legal en Estados Unidos de Abigael González Valencia, apodado como “El Cuini” e identificado como el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dado un nuevo giro al conocerse que tanto su defensa legal como representantes de la fiscalía norteamericana han optado por posponer su comparecencia ante la Corte del Distrito de Columbia por el próximo mes de enero de 2026.
De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández, las aparentes negociaciones de González Valencia han llevado a esta decisión, dado que también estaría buscando optar por un acuerdo de culpabilidad frente a la jueza Beryl A. Howell.
Información en desarrollo...
