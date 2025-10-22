México

“El Cuini” del CJNG ya negocia en EEUU: fiscalía y sus abogados aplazan audiencia para enero de 2026

Abigael González Valencia, líder igualmente de Los Cuinis, fue recibido en territorio norteamericano por agentes de la DEA y su titular Terrance Cole el pasado 14 de agosto de 2025

Por Diego Mendoza López

Guardar
(Jesus A.Aviles/ Infobae México)
(Jesus A.Aviles/ Infobae México)

El proceso legal en Estados Unidos de Abigael González Valencia, apodado como “El Cuini” e identificado como el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dado un nuevo giro al conocerse que tanto su defensa legal como representantes de la fiscalía norteamericana han optado por posponer su comparecencia ante la Corte del Distrito de Columbia por el próximo mes de enero de 2026.

De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández, las aparentes negociaciones de González Valencia han llevado a esta decisión, dado que también estaría buscando optar por un acuerdo de culpabilidad frente a la jueza Beryl A. Howell.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Abigael González ValenciaCJNGLos CuinisAcuerdo de culpabilidadCorte del Distrito de ColumbiaDEATerrance ColeEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Previo al GP de México, Red Bull enfrenta las consecuencias de haber dejado ir a Checo Pérez

El bajo rendimiento de Yuki Tsunoda y la inestabilidad en la alineación han puesto en duda las decisiones del equipo de cara al Gran Premio de México

Previo al GP de México,

Precio del dólar cae tras buenos datos económicos en México y extensión histórica del cierre de gobierno en EEUU

Se acabó la buena racha que sumaba el billete verde y ahora comienza el día perdiendo terreno ante el peso mexicano

Precio del dólar cae tras

Gobierno avanza a Fase 2 en la construcción de trenes de pasajeros, publican licitación de 47 rutas

La Agencia de Transporte Ferroviario detalló que la nueva etapa incluye estudios técnicos para más de mil 300 kilómetros y proyectos que conectarán el centro, norte y occidente del país

Gobierno avanza a Fase 2

CFE: Estos son los nueve estados en los que subirá el costo de la luz a partir de noviembre

Desde el 1 de noviembre terminará el subsidio de verano, conocido oficialmente como tarifa Domestico de Alto Consumo, por lo que el costo volverá a su normalidad

CFE: Estos son los nueve

Alessandra Rojo de la Vega lanza podcast para encender el debate político

La funcionaria capitalina estrena proyecto digital con invitados que analizan desafíos democráticos, corrupción y políticas públicas

Alessandra Rojo de la Vega
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Puebla revela si

Fiscal de Puebla revela si asesinato de Medio Metro Original podría ser un ajuste de cuentas con el crimen organizado

Cuatro muertos tras atentados en Culiacán: un niño de 12 años y tres mujeres figuran entre los cinco heridos

Harfuch confirma recaptura del “Chango”, “El Mono Canelo” y cuatro cómplices ligados a Los Chapitos en Sinaloa

Posponen primera audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios

Cronología del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Fiscal de Puebla revela si

Fiscal de Puebla revela si asesinato de Medio Metro Original podría ser un ajuste de cuentas con el crimen organizado

“Nosotros no somos beneficiarios”: Marco Chacón explica lo que habría pasado en los juzgados con Imelda y Maribel

Mánager de Eleazar Gómez desmiente demanda de la novia del actor por presunta violencia

Tío Pepe da like a polémicos comentarios contra Jawy y Mayer en medio de rumores de su salida de ‘La Granja VIP’

Con un balazo y rodeado de perros: los aterradores detalles de cómo fue encontrado el cuerpo de Medio Metro Original

DEPORTES

Previo al GP de México,

Previo al GP de México, Red Bull enfrenta las consecuencias de haber dejado ir a Checo Pérez

México femenil vs Camerún: a qué hora y dónde ver el partido por el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17

De qué murió la mamá de La Parka, luchador de AAA, fallecido en 2020

Marco Verde vuelve a casa: peleará en Mazatlán para cerrar el año

Así marcha la clasificación de pilotos rumbo al Gran Premio de México 2025