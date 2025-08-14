Revelan primera foto de “El Cuini” custodiado por el administrador de la DEA

Abigael González Valencia, alias "El Cuini", es identificado como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".(Foto: AIC)

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reveló la primera fotografía de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, exlíder del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llamado Lo Cuinis, bajo su custodia en EEUU tras ser entregado junto a 25 narcos.

Luego de que un total de 26 narcos fueran trasladados a los Estados Unidos por parte del Gabinete de Seguridad, entre los que se encontraba “El Cuini”, la DEA presumió tenerlo bajo custodia por parte del administrador interino, Terry Cole.

“En Custodia: El administrador de la DEA, Terry Cole, detiene al objetivo de alto nivel de la DEA, Abigael “El Cuini” González Valencia, cuñado de “El Mencho” y principal financiero de la operación del CJNG", escribió la corporación en redes sociales.

Foto: X/@DEAHQ

Primera imagen de los narcos bajo custodia de EEUU

Los Marshals destacaron la custodia de los 26 narcos entregados por el Gobierno de México, entre los que se incluían líderes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Noreste.

Foto: X/@USMarshalsHQ

Cuñado de “El Mencho” enfrenta 3 acusaciones

De acuerdo con documentos judiciales de EEUU, Abigael González Valencia fue acusado junto con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” -quien también es su cuñado- en la Corte de Distrito de Columbia en noviembre de 2013.

Ambos son señalados por participar en una empresa criminal continua, además de ser identificados como integrantes que se encargaban de la supervisión y gestión de una estructura criminal.

Los alegatos refieren que tanto “El Cuini” como “El Mencho”, junto a otras personas, intentaron distribuir a los Estados Unidos 5 kilogramos o más de sustancias que contenían cocaína en los años 2007, 2009 y 2011.

Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

También son acusados de conspiraron “consciente e intencionalmente para matar, aconsejar, inducir, procurar y causar el asesinato intencional de una o más personas”, de acuerdo con el documento.

Además, se les acusa de portación de arma de fuego con la finalidad de realizar actividades de narcotráfico.

El Cuini se declara no culpable

Luego de estar bajo custodia de la DEA, “El Cuini” fue presentado a audiencia este miércoles 13 de agosto en la Corte Federal de Washington y se declaró no culpable de los tres cargos en su contra: trasiego de metanfetamina y cocaína, crimen organizado y portación de armas de fuego.

De acuerdo con el periodista Ángel Hernández, será en un periodo de 13 días en los que deberá presentarse a una segunda audiencia, la cual estará a cargo de la jueza Beryl A. Howell.

Abigael es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Abigael González Valencia fue detenido en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y estuvo en prisión en México desde esa fecha hasta su reciente entrega a EEUU el pasado martes 12 de agosto.