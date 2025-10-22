México

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

El presidente de la Comisión externó su preocupación por los recientes enfrentamientos registrados, e informó que ya se están investigando

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
En conferencia de prensa, Óscar
En conferencia de prensa, Óscar Loza Ochoa aseguró que en los centros penitenciarios del estado existen "autogobiernos" (@/CEDHSinaloa)

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, dio a conocer la apertura de tres nuevos expedientes de investigación por los últimos hechos violentos registrados dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde murieron tres reos.

Además, afirmó que los recientes incidentes en el Centro Penitenciario de Aguaruto reflejan problemas estructurales entre la sociedad y el Estado, pues desde diciembre de 2024 se han abierto 9 expedientes de queja por riñas en centros penitenciarios, de los cuales 7 corresponden al Penal de Aguaruto en Culiacán y 2 al Penal de Goros II en Ahome.

Según Loza Ochoa, estos enfrentamientos involucran a reos o custodios y evidencian los conflictos entre facciones del Cártel de Sinaloa presentes en los penales. Por otra parte, advirtió que la raíz de esta situación no se soluciona únicamente con un relevo en la administración penitenciaria.

“Mientras haya corrupción y falta de control, estos hechos se repetirán”, aseguró.

También reconoció que la corrupción y el autogobierno que existen en los centros penitenciarios son un reflejo de lo que sucede en la sociedad, y que a pesar de los arsenales, antenas y teléfonos que recuperan en cada revisión, la problemática responde a dos factores: el primero, que el Penal de Aguaruto es un edificio antiguo, lo facilita esconder los objetos no permitidos; y el segundo, un mal control administrativo que permite que estos ingresos continúen.

“Cada vez que hacen una revisión siguen encontrando y nunca termina esto. Entonces, esto habla de que algo está pasando, como dijo en alguna ocasión el general de penales, a pesar de que solo hay una puerta para entrar y la misma para salir”, externó.

Por otra parte, la visitadora general, Reynalda Isabel Mendoza Osuna, destacó que en medio de la inseguridad registrada al interior del penal hay algunos reos que han solicitado la intervención de la CEDH para ser reubicados en otros módulos, y apuntó a la posibilidad de que estos sean maltratados durante las revisiones, aunque actualmente no existe ninguna queja registrada.

Finalmente, Loza Ochoa identificó que los conflictos del exterior sí influyen en el sistema penitenciario, e hizo alusión al tiempo que llevan en disputa las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Hablemos de voluntad, pero no creo que con eso se resuelva todo, pues porque acá afuera es un espejo de lo que nos sucede aquí y resulta que sigue habiendo, tenemos 13 meses con una guerra (…) y eso no sé si acá no tiene solución, allá tampoco la tiene, así de sencillo”, concluyó.

Temas Relacionados

Penal de AguarutoSinaloaCuliacánRiñasCEDHNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Juan Ramón de la Fuente se reúne con Gobernadora de Arizona, Katie Hobbs

La mandataria también se reunió con Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Juan Ramón de la Fuente

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

El regiomontano habló sobre el reencuentro con su familia en el podcast “Cara a cara” de Poncho de Nigris

Aldo de Nigris revela que

Luisa María Alcalde acusa falta de empatía sobre “relanzamiento” del PAN: “Están pensando en ellos”

La dirigente nacional de Morena criticó los cambios al logo del blanquiazul y la actitud de sus integrantes frente a la emergencia que han vivido habitantes de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

Luisa María Alcalde acusa falta

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

En una reciente entrevista, El “Bandera Roja” opinó acerca de la derrota del pugilista tapatío

David Benavidez confiesa por qué

¿Cómo tocar un instrumento puede ayudar al desarrollo de tu hijo, según la UNAM?

Estudios recientes destacan que la formación musical en la infancia potencia habilidades cognitivas, sociales y emocionales

¿Cómo tocar un instrumento puede
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva contra Donovan

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

Extraditan a mexicano requerido por EEUU por presunto lavado de dinero al narco con empresas fantasma

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela que

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

La Granja VIP en VIVO: Ricardo Peralta se queja del trato a César Doroteo por parte de este granjero

Mercurio celebra en redes sociales sus 30 años de carrera musical

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

DEPORTES

David Benavidez confiesa por qué

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

América vs Puebla EN VIVO: Partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta