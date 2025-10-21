Qué es la prueba de puntaje de calcio coronario y a qué edad se recomienda para prevenir diabetes e hipertensión

El puntaje de calcio coronario, un análisis médico sencillo, permite identificar a quienes, pese a factores de riesgo como diabetes e hipertensión, pueden tener baja probabilidad de eventos cardiovasculares.
¿Por qué la diabetes y la hipertensión elevan el riesgo cardiovascular?
La diabetes y la hipertensión figuran entre las principales causas de enfermedad cardiovascular en el mundo, como señala el Hospital Houston Methodist. Personas diagnosticadas con estas condiciones experimentan alteraciones metabólicas y daño vascular progresivo, lo que incrementa la formación de placas en las arterias coronarias. Este proceso puede derivar en infartos o accidentes cerebrovasculares, dos complicaciones asociadas a una alta mortalidad y morbilidad.
Especialistas remarcan la importancia de conocer detalladamente todas las variables que inciden en el riesgo personal. Más allá del control de la presión arterial y la glucosa, el puntaje de calcio coronario surge como un marcador relevante para la salud cardiovascular, incluso en quienes ya conviven con factores de riesgo tradicionales como obesidad, colesterol alto o antecedentes familiares.
¿Qué es el puntaje de calcio coronario?
El puntaje de calcio coronario cuantifica la placa calcificada presente en las arterias coronarias a través de una tomografía especializada. Esta medición indica el grado de ateroesclerosis y permite estratificar el riesgo de desenlaces cardiovasculares futuros. Como explicó el Dr. Miguel Cainzos-Achirica del Hospital Houston Methodist, “podemos ver si hay placa presente, y si la hay, cuánta es”, lo que otorga un valor predictivo directo.
Algunas personas con diabetes o hipertensión pueden alcanzar un puntaje de cero, lo que significa un riesgo bajo de eventos cardiovasculares a pesar de contar con afecciones que, por sí solas, elevan la alerta médica. Este hallazgo abre la puerta a un manejo personalizado, como señala el Dr. Khurram Nasir del mismo hospital: “El bajo riesgo te da margen de acción, te permite posponer el uso de medicamentos y enfocarte primero en mejorar tus hábitos”.
¿Cuándo conviene solicitar la prueba?
La recomendación general apunta a personas con riesgo cardiovascular intermedio, es decir, quienes presentan al menos un factor como diabetes, hipertensión, colesterol alto u obesidad. También se contempla en personas con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca prematura o quienes, pese a un perfil aparentemente saludable, buscan una valoración más precisa.
No se recomienda para menores de 40 años, mujeres embarazadas, personas con infarto previo o quienes se hayan sometido a este estudio en los últimos años. Dado que la prueba implica baja exposición a radiación, su uso se limita solo a perfiles bien seleccionados bajo criterio médico.
¿Cómo se interpreta el resultado de una prueba de puntaje de calcio coronario?
El puntaje de calcio coronario va de 0 a más de 400. Un puntaje de cero indica la ausencia de placa detectable y supone menor riesgo cardiovascular en los próximos 15 años. De 1 a 10, el riesgo sigue bajo, pero se sugiere reforzar los cambios en el estilo de vida. Un rango entre 11 y 100 señala riesgo moderado, posiblemente ameritando tratamiento adicional. Por encima de 101, el riesgo aumenta y suele requerirse combinación de medicamentos y ajustes intensivos de hábitos.
Según el Hospital Houston Methodist, hasta un 50% de personas catalogadas como alto riesgo tradicional pueden presentar un puntaje de cero, lo que modifica el abordaje terapéutico y favorece la individualización de estrategias preventivas.
Solicitada por un médico general o cardiólogo preventivo, la prueba consiste en una tomografía que detecta depósitos de calcio en las arterias coronarias. La duración ronda los 10 segundos y no genera molestias. Posteriormente, un radiólogo analiza los resultados y reporta el puntaje al equipo médico.
El conocimiento de este dato guía la toma de decisiones sobre el inicio o ajuste de tratamientos para la diabetes, la hipertensión y el control de otros factores de riesgo. Este enfoque permite orientar recursos y esfuerzos hacia quienes más beneficio pueden obtener de estrategias preventivas. Cuidar la salud implica monitoreo regular, información clara y diálogo constante con los profesionales sanitarios.