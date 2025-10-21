México

Monreal ‘palomea’ relanzamiento del PAN: “No minimizo su presencia en el país”

El diputado de Morena consideró que el partido “está en su derecho” de refundarse, asegurando que no le preocupa esta estrategia

Por Fernanda López-Castro

Guardar

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le dio el ‘visto bueno’ al relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó la organización política opositora el sábado pasado, mostrando un nuevo logotipo y anunciando sus nuevos ejes de trabajo, así como su ruptura con el PRI rumbo a las elecciones del 2027.

El diputado morenista afirmó que “en lo personal” no le preocupa la estrategia política del PAN y lo considera un derecho del partido, por lo que no tiene ninguna expresión negativa sobre el tema.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, expresó sus respetos al partido blanquiazul y aseguró que no minimiza su presencia en el país e incluso les deseó suerte.

“Yo en lo personal no estoy preocupado, es una decisión de estrategia política del Partido Acción Nacional y creo que están en su derecho de hacerlo.

“Yo no minimizo la presencia del PAN en el país ni tampoco minimizo su fortaleza, no hay que descuidar el estar cerca e la población y el cumplir con nuestros compromisos con la población, el pan está en su derecho de relanzarse, de reorganizarse , de refundarse y no tengo ninguna expresión negativa a ese propósito, es su derecho como partido político con registro y le expreso mis respetos y la suerte que les acompañe”, puntualizó.

El diputado fue cuestionado sobre su opinión acerca del nuevo lema del PAN: "Patria, Familia y Libertad" y su logotipo, respondiendo que es un asunto del partido y lo considera respetable.

“Que allá ellos, los que la seleccionaron, los que diseñaron el logo, es una asunto de ellos que me parece respetable”, concluyó.

Ricardo Monreal PAN Partido Acción Nacional Morena

