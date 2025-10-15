México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el tercer capítulo de este martes 14 de octubre

El programa es conducido por Karime Pindter, en tanto el jurado está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa

Por Omar Martínez

El tercer capítulo de 'La Más Draga 7' se estrena este martes 14 de octubre. Crédito: Instagram/@lamasdraga.

La producción de La Más Draga 7 ya reveló quién será la invitada especial para la noche de este martes 14 de octubre.

El reality show llega a su séptima edición y continúa transmitiéndose a través de la plataforma YouTube todos los martes.

Para quienes no siguen este programa, cada martes, además del jurado fijo, hay una invitada o invitado especial, el cual es aliado de la comunidad LGBTQ+.

Por la mañana del mismo día de la emisión, a través de sus redes sociales oficiales, se revela quién es la invitada o el invitado especial, que acompañará al jurado fijo.

Cabe destacar que la invitada o el invitado especial, además de formar parte del jurado, también da sus puntos de vista de las presentaciones de los participantes. Asimismo, decide quién continuará o abandonará el reality show.

El jurado completo de cada episodio de La Más Draga 7 está conformado por Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es la invitada especial del tercer capítulo de La Más Draga 7 de este martes 14 de octubre?

La invitada especial de este tercer capítulo de La Más Draga 7 es la cantante española, Natalia Jiménez.

Ya está confirmado que la vocalista de la banda española La Quinta Estación se presentará esta noche en el foro donde desfilarán las feminozas.

La cantante formará parte del jurado del capítulo de este martes 14 de octubre. Crédito: X/@Lamasdraga.

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

La cantante estará en el jurado de este martes 14 de octubre. Foto: X/@Lamasdraga.

¿Quién es Natalia Jiménez?

Natalia Jiménez es una cantante y compositora española nacida en Madrid en 1981. Se hizo conocida como la vocalista principal de la agrupación La Quinta Estación, con la que alcanzó popularidad internacional en el ámbito de la música pop y balada latina.

Tras la disolución del grupo, inició una carrera como solista en 2011 y ha lanzado varios discos, fusionando géneros como balada, pop y ranchera.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversos artistas y ha recibido premios en la industria musical latina.

Natalia Jiménez es una cantante y compositora española nacida en Madrid en 1981. Foto: EFE/ Thais Llorca.

Temas Relacionados

La Más Draga 7La Más DragaReality ShowDragNatalia JiménezKarime Pindtermexico-entretenimiento

