La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el segundo capítulo de este martes 7 de octubre

El programa conducido por Karime Pindter busca evaluar a través de competencias el talento del drag tanto de México como de América Latina

Por Omar Martínez

Esta septima edición de 'La
Esta septima edición de 'La Más Draga' será conducida por Karime Pindter. Crédito: Instagram/@lamasdraga.

La Más Draga es un reality show que se transmite por la plataforma YouTube todos los martes a las 21:00 horas.

Luego de un grandioso éxito que tuvo y el impacto que ha causado, ha llegado una séptima temporada, la cual arrancó el pasado martes 30 de septiembre.

La conductora de esta edición es Karime Pindter, exconcursante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, que consiguió el segundo lugar y participante de Acapulco Shore.

Cada semana hay un invitado especial, el cual por lo regular se trata de una famosa o famoso, aliado de la comunidad LGBTQ+.

Para la edición de este martes 7 de octubre ya hay una invitada especial confirmada que acompañará al resto del jurado: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evaluarán esta competencia del talento drag.

¿Quién es la invitada especial del segundo capítulo de La Más Draga 7 de este martes 7 de octubre?

De acuerdo con las redes sociales oficiales del reality show, la invitada especial del segundo capítulo de la séptima temporada de La Más Draga 7 será la actriz de telenovelas Sylvia Pasquel.

Ya está confirmado que la hija de Silvia Pinal se presentará esta noche en el show de drag.

La actriz formará parte del jurado del capítulo de este martes 7 de octubre. Crédito: X/@Lamasdraga.

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

Sylvia Pasquel será la segunda
Sylvia Pasquel será la segunda invitada de esta edición de 'La Más Draga 7'. Foto: X/@Lamasdraga.

¿Quién es Sylvia Pasquel?

Sylvia Pasquel es una actriz mexicana con una trayectoria amplia en cine, televisión y teatro. Nació el 13 de octubre de 1950 en la Ciudad de México.

Es hija de la reconocida actriz Silvia Pinal, lo que la coloca dentro de una de las familias más emblemáticas del espectáculo mexicano.

Desde la década de los sesenta ha desarrollado una carrera en diversos géneros, destacando por su participación en telenovelas, películas y obras teatrales.

En televisión, ha formado parte de producciones icónicas como “El amor tiene cara de mujer”, “Cuidado con el ángel” y “Amores verdaderos”. En cine, participó en títulos como “María Isabel” y “El cartero”.

Sylvia Pasquel tiene una larga
Sylvia Pasquel tiene una larga trayectoria en telenovelas, sin mencionar que es hija de la actriz Silvia Pinal. Foto: Cuartoscuro.

