México

Expertos de la UNAM alertan sobre crisis hídrica en el Valle de México, advierten colapso del sistema de agua

Los especialistas indicaron que la ZMVM enfrenta problemas históricos sin solución, como inundaciones y hundimientos

Por Fernanda López-Castro

Guardar
(Foto: Twitter/ObservaValle)
(Foto: Twitter/ObservaValle)

El sistema de manejo del agua en el Valle de México vive un equilibrio frágil que podría romperse en cualquier momento, advirtió Manuel Perló Cohen, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, durante la conferencia “Crisis hídrica y cuestión social” ofrecida en el Auditorio Jesús Silva Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía.

En el encuentro, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), Perló Cohen describió el esquema actual como un modelo “patológico-estable”, sostenido mediante la sobrexplotación del recurso y una infraestructura envejecida con deficiencias estructurales.

El diagnóstico presentado por el especialista señala que la región metropolitana enfrenta problemas históricos sin solución, entre los que destacan inundaciones, hundimientos diferenciales del subsuelo —con especial gravedad en el centro de Ciudad de México—, encarecimiento de la extracción de agua, agrietamientos, fugas y la aparición de socavones.

Según Perló Cohen, estos fenómenos no solo elevan los riesgos urbanos, sino que incrementan considerablemente los costos de operación y mantenimiento del sistema.

De acuerdo con datos difundidos por el experto, el sistema hidráulico del Valle de México cuenta con 13 mil 430 kilómetros de tuberías para agua potable, 272 kilómetros destinados a drenaje profundo y 52 kilómetros de ríos entubados.

Además, operan más de dos mil pozos, junto con 92 plantas de bombeo de aguas negras, 268 plantas adicionales de bombeo y 25 plantas de tratamiento. A pesar de esta vasta infraestructura, buena parte de los equipos y redes requieren reposición urgente, modernización y una inversión emergente para evitar el deterioro irreversible.

El desequilibrio hidrológico, explicó Perló Cohen ante autoridades universitarias como Mario Luis Fuentes AlcaláEnrique Provencio Durazo y Eduardo Vega López, se acentúa con la sobreexplotación crónica de los acuíferos, el creciente agotamiento de fuentes locales y la necesidad de importar agua de sitios cada vez más lejanos.

Las cifras expuestas apuntan que el 57% del agua que se consume en la metrópoli proviene de sistemas externos: Cutzamala (29%), Lerma (13%), Barrientos (7%), Chiconautla (3%), manantiales (3%) y La Caldera (2%). Este esquema, según Perló Cohen, está encareciendo el acceso y complicando la logística de abasto.

La situación actual afecta de múltiples formas a la población: hay falta de continuidad en el suministro, deficiencias en la calidad del agua, encharcamientos tras las lluvias, y gran parte del líquido se pierde en fugas, tanto en domicilios como en las calles. El especialista estimó las pérdidas anuales por fugas en aproximadamente cuatro mil millones de pesos.

De continuar el sistema vigente, Perló Cohen advirtió que en los próximos veinte años la sobreexplotación, el hundimiento del subsuelo, las disputas sociales y políticas por el recurso y el aumento de subsidios podrían llevar al colapso de tramos del drenaje y a una mayor contaminación de los acuíferos.

Finalizó su intervención proponiendo un enfoque hídrico sustentable, con parques hídricos, rescate de cuerpos de agua, técnicas de captación, tratamiento y bioinfiltración, como únicas vías para evitar mayores crisis y el colapso anunciado.

Temas Relacionados

sistema de aguacdmxcrisis hídricaunammexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula para este 22 de octubre en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula para este

Metrobús CDMX: estaciones cerradas por manifestación en esta última hora del 21 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones cerradas por

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche

Marina, Ejército y Guardia Nacional hallaron y destruyeron el capamento clandestino tras análisis de reconocimiento terrestre en Tepuche

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del

Se registra fuerte incendio en fábrica de colchones en Ecatepec, provoca suspensión parcial del Mexicable l Video

Columnas de humo son visibles a varios kilómetros a la redonda

Se registra fuerte incendio en

Cuauhtémoc Blanco justifica ausencia en sesión virtual del Congreso por prescripción médica

El diputado de Morena explicó que su médico le indicó realizar ejercicio por un problema cardiaco, motivo por el cual no asistió a la sesión extraordinaria de Presupuesto

Cuauhtémoc Blanco justifica ausencia en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche

Aseguran 2 laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán, no se reportan detenidos

Así fue la detención de Tania “N”, exdiputada del PRI acusada de homicidio y ligada a La Barredora del CJNG en Puebla | VIDEO

¿Cuál es la causa de muerte de Bernardo Bravo? Esto dijo la FGE sobre el crimen del líder limonero en Michoacán

Guardia Nacional comete presunto abuso policial; captan a elementos “tableando” a civiles en Tijuana | Video

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

La Granja VIP: Manola Díez y Sergio Mayer Mori pierden el control y desatan una fuerte discusión

El otro Medio Metro se presentó en el programa Hoy tras la muerte del “original”

La Granja VIP: cómo votar hasta 120 veces por día

‘La Güereja’ reaparece para aclarar cuál es su estado de salud luego de ser derribada accidentalmente por Cecilia Galliano

DEPORTES

Julia Hart, estrella de AEW,

Julia Hart, estrella de AEW, emocionada por luchar en la Arena México y advierte que conquistará el Grand Prix de Amazonas 2025

Gran Premio de México 2025: esta es la derrama económica que dejará la carrera en la CDMX

Esta es la emotiva historia de superación de Alejandro Kirk, el primer catcher mexicano en jugar una Serie Mundial

Reportan despidos masivos en ESPN México: estos conductores saldrían de la cadena junto a directivos

¿Santi Gimenez de rojiblanco? Esta es la razón por la que ‘Chaquito’ no jugaría con Chivas