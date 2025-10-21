Asesinan a subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán

La Fiscalía estatal confirmó el fallecimiento (X/@AcentoNewss)

Fua asesinado en un ataque armado Víctor Manuel Velázquez Castillo, quien se desempeñaba como subdirector de de Seguridad del municipio de Indaparapeo, Michoacán.

Los hechos fueron confirmados poco antes de las 2:00 de la tarde del 21 de octubre por la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Iniciamos Carpeta de Investigación por el homicidio del subdirector de la Policía Municipal de #Indaparapeo, Víctor Manuel Velázquez Castillo, ocurrido este día en la carretera a #Queréndaro“, es parte del mensaje de las autoridades.

Fue después del cambio de turno que el funcionario se trasladaba en su vehículo particular a su casa, pero fue atacado a balazos, según los datos preliminares compartidos por la Fiscalía de Michoacán. Mientras que en redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran un auto volcado y con impactos de arma de fuego.

Elementos de seguridad implementaron operativos en la zona (SSP Michoacán)

Secretaría de Seguridad implementa sobrevuelos de seguridad

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal indicó que el ataque armado fue realizado alrededor de la 1:00 de la tarde y que tras estas acciones fueron incrementadas labores interinstitucionales en el municipio.

Fueron implementados sobrevuelos aéreos y módulos de inspección itinerantes en la carretera Morelia -Maravatío. Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas que pudieran estar relacionadas con la agresión en contra de Velázquez Castillo.

Información compartida por medios locales indica que el ataque armado contra el agente de Seguridad ocurrió cerca del poblado de San Isidro.

No han sido reportada personas capturadas que estarían ligadas con el ataque (SSP Michoacán)

Tras el reporte de las detonaciones equipos de emergencia acudieron al sitio, confirmaron el fallecimiento del mano policiaco y comenzaron con las primeras diligencias.

Asesinato de líder limonero en Michoacán

Apenas un día antes, la Fiscala estatal informó el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, quien se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y una persona que había denunciado cobros de cuotas por parte de grupos del crimen organizado.

También el 20 de octubre fue reportada la detención de un hombre que podría estar ligado con al asesinato de Bravo Manríquez, se trata de Rigoberto L. M., un sujeto apodado El Plátano, y quien al parecer se encargaba de cobrar cuotas a productores de cítricos y estaría ligado con Los Blancos de Troya.

Su cuerpo fue hallado con signos de tortura (Fb: Bernardo Bravo)

Un día después, el 21 de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal confirmó que, al momento del ataque, el líder limonero tenía un vehículo blindado asignado, además de que llebava escoltas, estos últimos encargados de custodiarlo hasta que entró al Tianguis Limonero.