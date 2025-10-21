Aseguran que Carolina Ross ventiló infidelidad de Ángela Aguilar a Gussy Lau en La Granja VIP

Internautas aseguran que la cantante sinaloense habló de la relación entre Gussy Lau y Ángela Aguilar. (Redes sociales)

Durante su estancia en el reality “La Granja VIP”, la cantante Carolina Ross compartió una anécdota que ha comenzado a viralizarse pese a que la cantante se convirtió en la primera eliminada del programa el pasado domingo.

Y es que, de acuerdo con los internautas, la artista habría confirmado la supuesta infidelidad de Ángela Aguilar a Gussy Lau, lo que ha desatado una ola de teorías y comentarios en redes sociales.

¿Qué reveló Carolina Ross?

El episodio que desató esta controversia ocurrió al interior de La Granja VIP el fin de semana, cuando en una dinámica Carolina Ross relató a sus compañeros que una ruptura sentimental personal coincidió con un amigo compositor que también había puesto fin a una relación, por lo que decidieron salir para hablar de sus respectivas experiencias y desahogarse.

“El caso es que ya cuando íbamos en el carro le pregunté de que, ¿qué pedo, por qué terminaste y la fregada? Y entonces me dijo: ‘no, pues la neta, me puso el cuerno’”.

Aseguran que Carolina Ross confirmó infidelidad de Ángela Aguilar a Gussy Lau. (Tiktok)

Ross también contó que la exnovia del compositor la ninguneó. La cantante contó que, cuando el compositor andaba con su pareja, ésta le preguntó si le había gustado en otro momento otra persona, a lo que él dijo que sí, que Carolina, pero la joven habría dicho: “No, una artista. Una artista de verdad”, a lo que Carolina le explicó a los ¿granjeros: “O sea, yo no era una artista”.

Al contar su relato, la cantante evitó dar nombres de los involucrados, a lo que sus compañeros le pidieron que por favor diera aunque sea las iniciales, sin embargo ella se negó al argumentar: “No puedo, no puedo. Nombre, me meten un demandón”.

Luego de que siguieron insistiendo para saber la identidad de las personas, Carolina Ross expresó: “No les puedo decir... todo México la conoce”, lo que sirvió para alimentar las sospechas del público y aumentar el interés.

Esta anécdota fue suficiente para que usuarios de redes sociales identificaran a Gussy Lau como el posible compositor y a la expareja como a Ángela Aguilar. Cabe apuntar que Gussy Lau es un amigo cercano a Carolina e incluso se siguen en redes sociales.

La relación entre Ángela Aguilar y Gussy Lau

Gussy Lau y Ángela Aguilar tuvieron un fugaz romance, el cual terminó en medio de un escándalo. (gussylau, angela_aguilar, Instagram)

El vínculo entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, la primera relación pública de la hija de Pepe Aguilar, fue objeto de atención desde que se filtraron fotografías personales de la pareja en abril de 2022.

Estas imágenes, donde aparecían en situación amorosa, amplificaron la controversia porque Lau era 15 años mayor que la menor de los Aguilar y colaboraba profesionalmente con el padre de la cantante, Pepe Aguilar, al momento de los hechos.

Tras la filtración, la relación terminó abruptamente. Desde entonces, circularon distintas versiones sobre los motivos de la ruptura, entre ellas la posibilidad de que el propio Pepe Aguilar no aprobara el noviazgo, versión que nunca fue confirmada o desmentida.

La narración de Carolina Ross incluyó también el episodio donde la exnovia del compositor la ninguneó, señalando que ella “no era artista”.

El impacto de estas declaraciones cobró mayor fuerza debido a las conexiones laborales de Carolina Ross con Christian Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar.

Foto: Ig/@carolinaross CUARTOSCURO

Y es que en el pasado Carolina Ross abrió conciertos para el sonorense y ha compartido escenario en numerosas ocasiones.

Se dice que antes de iniciar su relación con Ángela Aguilar y la argentina Cazzu, Christian Nodal intentó acercarse románticamente a Ross. Invitó a la cantante a compartir el escenario en el Palenque de Metepec en 2022, donde el público presenció un beso inesperado por parte del intérprete hacia ella. Además, ambos interpretaron juntos la canción “Por el resto de tu vida” en el Auditorio Telmex.

Al respecto, Carolina Ross aclaró públicamente en su momento que siempre vio a Nodal como un amigo y agradeció la oportunidad artística, dejando en claro en varias ocasiones que nunca existió interés sentimental de su parte hacia él.