Pensión Bienestar de 0 a 64 años: quiénes pueden registrarse para recibir 3 mil 200 pesos

Ciertos requisitos médicos determinan quiénes acceden al apoyo directo

Por Mariana L. Martínez

Un apoyo económico de 3 mil 200 pesos cada dos meses puede marcar la diferencia para miles de familias mexicanas. La Pensión Bienestar de 0 a 64 años, dirigida a personas con discapacidad permanente, se consolida como uno de los programas sociales más relevantes del país en 2025.

Este beneficio, que suma 19 mil 200 pesos anuales, busca mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a derechos y servicios, y su acceso depende de criterios específicos según la entidad federativa.

La Pensión Bienestar de 0 a 64 años forma parte de los programas federales elevados a rango constitucional, lo que obliga a su cumplimiento sin importar el gobierno en turno.

Su objetivo principal es garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades para personas con discapacidad permanente, quienes en México suman 6,2 millones y suelen enfrentar mayores obstáculos en empleo, educación y salud.

Quiénes pueden registrarse y criterios según la entidad federativa

El acceso a este apoyo varía según el estado de residencia. En 24 entidades que han firmado el Convenio para la Universalización de la Pensión para personas con discapacidad permanente, pueden registrarse hombres y mujeres de 0 a 64 años que acrediten dicha condición.

Estos estados son:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

En contraste, en las ocho entidades que no han suscrito el convenio, la cobertura es más restringida.

Allí, la pensión se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años con discapacidad permanente.

Para personas de 30 a 64 años, el acceso solo es posible si residen en comunidades indígenas, afromexicanas o en zonas con alto o muy alto grado de marginación.

Requisitos y proceso de registro

Para solicitar la Pensión Bienestar de 0 a 64 años, es indispensable acreditar la discapacidad permanente mediante un certificado o constancia médica expedida por una institución pública del sector salud, ya sea federal, estatal o municipal.

Además, se requiere presentar:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses, todos en original y copia.

Si la persona interesada no puede acudir personalmente al registro, puede designar a un auxiliar, quien debe presentar los mismos documentos y acreditar el parentesco.

El proceso de registro aún no tiene fechas oficiales anunciadas. Se prevé que la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comunique próximamente el calendario para nuevas inscripciones.

Las estimaciones señalan que el registro podría abrirse en octubre de 2025 o, en su defecto, durante 2026. Los periodos de incorporación se habilitan de manera periódica, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales.

Monto, periodicidad y forma de entrega del apoyo

El apoyo económico se entrega de forma directa, sin intermediarios, mediante depósitos a la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a los beneficiarios.

El monto es de 3 mil 200 pesos cada dos meses, lo que representa un ingreso anual de 19 mil 200 pesos para quienes cumplen con los requisitos y resultan incorporados al programa.

