Omar García Harfuch comparecerá ante el Senado por Informe de Gobierno, anunció Laura Itzel Castillo

Harfuch comparecerá ante el senado esta semana. Crédito: FB/Omar García Harfuch.

En el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Senado de la República recibirá esta semana la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, dio a conocer a través de su cuenta oficial de X (Twitter) la agenda legislativa correspondiente a los próximos días, en la cual destacó la participación del titular de Seguridad como parte del ejercicio de rendición de cuentas del gabinete federal.

“Tendremos la comparecencia de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, esto en el marco del primer informe de gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, publicó la senadora.

Harfuch comparecerá ante el senado esta semana. (Instagram/@LauraI_Castillo)

Cada semana, la Cámara Alta desarrolla una serie de actividades legislativas conforme a la agenda previamente establecida. En esta ocasión, las sesiones estarán centradas en el análisis del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, así como en diversas ceremonias y actividades conmemorativas.

Entre los puntos destacados, se encuentra el estudio de las minutas enviadas por la Cámara de Diputados, que incluyen los proyectos de decreto relativos al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Según la senadora Castillo Juárez, dichos proyectos fueron turnados directamente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, donde serán analizados y dictaminados antes de su eventual discusión en el Pleno.

Sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Además, como parte de la agenda de esta semana, el Senado llevará a cabo una Sesión Solemne para conmemorar el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, un hecho histórico que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida política del país.

Paralelamente, la Cámara Alta continuará con la operación del Centro de Acopio instalado en la Plaza Luis Pasteur, frente a las instalaciones del Senado, con un horario de atención de 10:00 hrs a 18:00 horas. Este espacio se mantiene abierto para recibir víveres y materiales destinados a las comunidades afectadas por las recientes lluvias en distintos estados del país.

Con estas actividades, el Senado de la República da inicio formal a su agenda legislativa en torno al Primer Informe de Gobierno, donde se prevé la presencia de diversos funcionarios federales para rendir cuentas sobre los avances y retos en sus respectivas áreas.