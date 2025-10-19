El Senado aprobará esta semana el Paquete Económico 2026

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo es un derecho irrevocable. Foto: X/@Luis_diazdeleon

El análisis de los proyectos de decreto que conforman el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 será el eje central de la agenda del Senado de la República durante la presente semana, según lo anunció la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, la legisladora detalló que las minutas correspondientes al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fueron remitidas recientemente por la Cámara de Diputados y turnadas directamente a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez subrayó que el análisis y eventual aprobación de estas minutas se llevará a cabo en los próximos días, destacando que el Paquete Económico 2026 posee una fuerte orientación social y está diseñado para garantizar el respaldo a las familias en situación de vulnerabilidad.

Además, precisó que el Senado permanece a la espera de la minuta relativa a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, la cual deberá ser enviada por la colegisladora para su discusión y resolución en el Pleno.

Senado conmemora el voto femenino en México

En el marco de la conmemoración de derechos políticos, la presidenta del Senado anunció la realización de una Sesión Solemne el martes 21 de octubre para celebrar el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.

Al respecto, la senadora enfatizó la trascendencia de la fecha al afirmar: “Es una fecha importante, porque después de mucho tiempo de lucha, hace 72 años las mujeres conquistamos ese derecho para definir sobre nuestro futuro”.

La agenda legislativa de la semana también contempla la continuación de las comparecencias de integrantes del gabinete federal como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno.

En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comparecerá ante el Pleno el miércoles 22 de octubre.

Por otra parte, la presidenta del Senado informó que el Centro de Acopio ubicado en la plaza Luis Pasteur, junto al Senado, permanecerá abierto para seguir recibiendo ayuda destinada a los estados afectados por las lluvias torrenciales registradas en días recientes. El horario de atención será de 10:00 a 18:00 horas.

“Con todo esto reafirmamos que, desde la casa del pueblo, seguimos trabajando en favor de nuestra nación”, concluyó la senadora Laura Itzel Castillo Juárez.