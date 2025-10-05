México

Cierre del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México| En vivo

La mandataria hará un balance de su primer año de gestión a las 11 horas; miles de personas ya se congregan en la Plaza de la Constitución

Por Andrés García S.

En pocas líneas:

17:24 hsHoy

Sheinbaum toma la palabra

Sheinbaum destacó que su primer año de gobierno representa un proyecto colectivo, más que un esfuerzo individual. Subrayó que su administración busca consolidar un país basado en la justicia social, la dignidad y la garantía de derechos para la población, enfatizando que estos avances son resultado de años de lucha organizada y resistencia pacífica.

La presidenta también resaltó los valores que orientan su gestión, entre ellos la honestidad, la justicia y el compromiso con el pueblo de México, definiendo su proyecto como un modelo de “humanismo mexicano”.

“Conmemoramos un año del gobierno del pueblo, porque no camino sola, no gobierno sola. Vivimos un momento histórico, caminamos hacia un país con justicia social, dignidad, con garantía de derechos sociales. No es un logro menor ni pasajero, es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia. Compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México”, refirió.

17:11 hsHoy

Brugada da la bienvenida a Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio la bienvenida a la presidenta y la felicitó por su primer año de gestión.

“Aquí nació la esperanza, aquí comenzó la revolución de las conciencias que se hizo gobierno para desterrar el régimen de privilegios y corrupción”, refirió.

Clara Brugada durante el Primer
Clara Brugada durante el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum. (Captura de pantalla: Gobierno de México)
17:00 hsHoy

Sheinbaum se dirige al presídium

La presidenta salió de Palacio Nacional a las 10:59 horas acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba. Durante su avance hacia el presídium saludó a algunos asistentes.

En la ceremonia están presentes gobernadores de: Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Durango, Colima, Coahuila, Chiapas, Campeche, Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Claudia Sheinbaum durante su recorrido
Claudia Sheinbaum durante su recorrido al presídium. (Captura de pantalla: Gobierno de México)
16:30 hsHoy

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum concluirá su gira nacional de rendición de cuentas por su primer año de gobierno con un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, programado a las 11:00 horas. El 30 de septiembre visitó Morelos, penúltima entidad de su recorrido por la república, antes de presentar hoy su primer informe en la capital.

Este evento implicará cambios en el transporte público y rutas alternas para automovilistas. El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará cortes en calles como Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, Hidalgo, Tacuba, Venustiano Carranza y 20 de Noviembre.

Estas son las vialidades que cerrarán en CDMX para el primer informe de gobierno de Sheinbaum en el zócalo

Se tiene previsto que el evento comience a las 11:00 horas del domingo y contempla la concentración masiva en la plaza principal del país

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La presidenta Claudia Sheinbaum hace
La presidenta Claudia Sheinbaum hace un gesto a sus partidarios en un mitin que convocó para celebrar la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de posponer los aranceles a los productos mexicanos por un mes en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 9 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México provocará el cierre de varias vialidades en el centro de la Ciudad de México este domingo 5 de octubre, fecha en la que la mandataria ofrecerá un balance ante decenas de miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino. La movilización, que representa el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas, también generará modificaciones en el transporte público y rutas alternas para automovilistas.

Leer la nota completa

Como alternativas, la dependencia recomienda vialidades como: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida de los Insurgentes, José María Izazaga, Avenida Chapultepec y Circuito Interior para evitar retrasos durante el despliegue de simpatizantes y personal de seguridad.

