Cierre del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México| En vivo

“Conmemoramos un año del gobierno del pueblo, porque no camino sola, no gobierno sola. Vivimos un momento histórico, caminamos hacia un país con justicia social, dignidad, con garantía de derechos sociales. No es un logro menor ni pasajero, es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia. Compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México”, refirió.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio la bienvenida a la presidenta y la felicitó por su primer año de gestión.
“Aquí nació la esperanza, aquí comenzó la revolución de las conciencias que se hizo gobierno para desterrar el régimen de privilegios y corrupción”, refirió.
La presidenta salió de Palacio Nacional a las 10:59 horas acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba. Durante su avance hacia el presídium saludó a algunos asistentes.
En la ceremonia están presentes gobernadores de: Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Durango, Colima, Coahuila, Chiapas, Campeche, Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.
Este evento implicará cambios en el transporte público y rutas alternas para automovilistas. El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará cortes en calles como Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, Hidalgo, Tacuba, Venustiano Carranza y 20 de Noviembre.
El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México provocará el cierre de varias vialidades en el centro de la Ciudad de México este domingo 5 de octubre, fecha en la que la mandataria ofrecerá un balance ante decenas de miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino. La movilización, que representa el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas, también generará modificaciones en el transporte público y rutas alternas para automovilistas.
Como alternativas, la dependencia recomienda vialidades como: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida de los Insurgentes, José María Izazaga, Avenida Chapultepec y Circuito Interior para evitar retrasos durante el despliegue de simpatizantes y personal de seguridad.