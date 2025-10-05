Cierre del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México| En vivo

“Conmemoramos un año del gobierno del pueblo, porque no camino sola, no gobierno sola. Vivimos un momento histórico, caminamos hacia un país con justicia social, dignidad, con garantía de derechos sociales. No es un logro menor ni pasajero, es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia. Compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México”, refirió.

La presidenta también resaltó los valores que orientan su gestión, entre ellos la honestidad, la justicia y el compromiso con el pueblo de México, definiendo su proyecto como un modelo de “humanismo mexicano”.

Sheinbaum destacó que su primer año de gobierno representa un proyecto colectivo, más que un esfuerzo individual. Subrayó que su administración busca consolidar un país basado en la justicia social, la dignidad y la garantía de derechos para la población, enfatizando que estos avances son resultado de años de lucha organizada y resistencia pacífica.

“Aquí nació la esperanza, aquí comenzó la revolución de las conciencias que se hizo gobierno para desterrar el régimen de privilegios y corrupción”, refirió.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio la bienvenida a la presidenta y la felicitó por su primer año de gestión.

La presidenta salió de Palacio Nacional a las 10:59 horas acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba. Durante su avance hacia el presídium saludó a algunos asistentes.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum concluirá su gira nacional de rendición de cuentas por su primer año de gobierno con un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, programado a las 11:00 horas. El 30 de septiembre visitó Morelos, penúltima entidad de su recorrido por la república, antes de presentar hoy su primer informe en la capital.

Este evento implicará cambios en el transporte público y rutas alternas para automovilistas. El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará cortes en calles como Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, Hidalgo, Tacuba, Venustiano Carranza y 20 de Noviembre.

