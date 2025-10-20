México

Niegan cambio de medida cautelar a Lex Ashton, joven acusado de homicidio en CCH Sur: se queda en el Reclusorio Oriente

Su abogado argumenta daños psicológicos en el sujeto de 19 años

Por Luis Contreras

Fue hospitalizado tras el ataque
Fue hospitalizado tras el ataque en el plantel (Especial)

Un juez determinó no conceder un amparo a Lex Ashton “N”, el joven de 19 años acusado de homicidio por los hechos ocurridos en Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM, donde un estudiante fue asesinado y un trabajador fue herido. El 19 de octubre fue realizada una audiencia en la que un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió negar la solicitud del abogado del joven con la cual pretendía que Lex continuara con su proceso en un centro de rehabilitación mental.

Es por ello que el joven de 19 años seguirá en el Reclusorio Oriente, bajo la medida de prisión preventiva.

Estudiantes de CCH Sur piden
Estudiantes de CCH Sur piden justicia por el alumno de 16 años asesinado en el plantel (Cuartoscuro/ROGELIO MORALES)

Niegan cambio de medida cautelar

David Retes, quien es el abogado de Lex Ashton, usó documentos sobre la salud mental del detenido para promover un amparo, indicando daños psicológicos en el joven. Sin embargo, debido a la gravedad de los delitos de los que es acusado, el juez dictaminó que se quedará en el reclusorio, es decir, le fue negado el cambio de medida cautelar que era buscado por el abogado.

El 16 de octubre pasado, David Retes informó que su cliente fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio por los hechos del 22 de septiembre pasado cuando fue asesinado el alumno Jesús Israel “N”, de 16 años, además de que Armando “N”, un trabajador de 65 años que trató de detener al agresor, resulto herido.

Lex Ashton también tuvo que ser hospitalizado debido a que saltó de un edificio tras ser acorralado por estudiantes y personal del plantel, el salto derivó en fracturas en ambas piernas. Para el 10 de octubre el joven fue dado de alta y se le cumplimentó una orden de aprehensión en su contra y fue llevado al reclusorio.

Lex Ashton se quedará en
Lex Ashton se quedará en el Reclusorio Oriente (Twitter/@c4jimenez)

Posterior a las agresiones de las que es acusado Lex Ashton, hubo protestas estudiantiles y el pasado 6 de octubre la UNAM anunció acuerdos con la comunidad, los cuales incluyen una investigación exhaustiva en el casi del 22 de septiembre, además de un Plan de Seguridad Integral que incluye cursos y talleres para profesores y alumnos.

La Universidad también se comprometió a implementar nuevas estrategias de seguridad para cuidar la integridad de los estudiantes.

