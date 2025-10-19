Detienen a sujetos que caminaban en el Zócalo de la CDMX con un caimán, una serpiente y un mono capuchino

crédito: SCC

Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales desencadenó la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino, donde dos hombres transportaban de manera irregular a tres ejemplares de fauna silvestre.

El operativo se llevó a cabo en las calles aledañas a la Plaza de la República, en las inmediaciones de la intersección entre Madero y Monte de Piedad, en la colonia Centro.

Durante los recorridos de vigilancia, los efectivos notaron la presencia de dos personas caminando con cajas plásticas. Al aproximarse y solicitar su identificación, los individuos dijeron ser originarios del estado de Tamaulipas.

La inspección visual realizada conforme a los protocolos policiales permitió detectar que en el interior de las cajas y transportadoras se encontraban animales exóticos.

En el interior de una caja plástica de color negro con tapa amarilla y orificios, los brigadistas descubrieron un ejemplar de caimán de anteojos. El reptil tenía el hocico amarrado y casi no podía moverse. En otra caja similar se localizó una serpiente burmes, y en una transportadora plástica con rejas se halló un mono capuchino con un collar y correa de metal que restringía sus movimientos naturales.

Tras constatar la situación, los policías dieron parte a los dos hombres, notificándoles que incurrían en un delito ambiental. Posteriormente, ambos, de 38 y 41 años de edad, fueron detenidos y remitidos ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU), junto con los tres ejemplares asegurados.

La Brigada de Vigilancia Animal recibió formalmente a los animales por parte del representante social y los trasladó a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco. Ahí, los veterinarios zootecnistas realizaron la valoración médica correspondiente.

Los animales permanecen bajo observación y serán resguardados hasta su entrega a las autoridades competentes para su disposición final.

Llamado para atender a los animales

La cuenta en ‘X’, Abogado Animalista se dedica a promover los derechos animales de México a través de las redes sociales, el día de ayer, subió una publicación denunciando como unos hombres se encontraban exhibiendo animales silvestres: mono capuchino, caimán de anteojos y una serpiente burmes en la plancha del Zócalo.

En el mensaje fue acompañado por material audiovisual como fotografías y un video donde se ve como los animales son expuestos, asimismo evidenciando la violación al Artículo 25 fracción V de la Ley de Protección y Bienestar Animal —que establece la exhibición de especies silvestres como una acción ilegal—.

Además, la cuenta etiqueto a autoridades capitalinas como la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.