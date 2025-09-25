México

Capturan a Marvin “N”, reo que se fugó del Reclusorio Oriente

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el preso habría saltado los techos del penal al saber parkour

Por Anayeli Tapia Sandoval

El sujeto se escapó la
El sujeto se escapó la noche del martes. (SSC-CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó la reaprehensión de Marvin Didier “N”, quien se fugó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente el 23 de septiembre.

La captura tuvo lugar en la alcaldía Magdalena Contreras, donde fue localizado tras una operación conjunta entre autoridades penitenciarias, la policía de proximidad y la Subsecretaría de Inteligencia de la propia dependencia capitalina.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, confirmó públicamente la detención y agradeció tanto a la ciudadanía como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, por su colaboración en el proceso de búsqueda.

“Derivado de trabajos de investigación y de los seguimientos realizados por mis compañeros del Sistema Penitenciario, de la policía de proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la @SSC_CDMX, hace unos momentos, en @ALaMagdalenaC, fue detenido Marvin “N” quien el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. No habrá impunidad. Seguiremos trabajando para garantizar el apego estricto a los protocolos de actuación, así como el orden y la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México", puntualizó el funcionario en su mensaje más reciente tras la recaptura.

(SSCCDMX)
(SSCCDMX)

Cabe apuntar que el director del reclusorio, César Pilares Viloria, fue destituido a raíz de la fuga, mientras que custodios permanecen bajo investigación.

Sabía parkour

Marvin Didier “N” fue aprehendido originalmente en febrero de 2025 en la alcaldía Magdalena Contreras tras una riña en la que, según registros judiciales, atacó a dos vecinos utilizando un tubo y un cuchillo. Es acusado de delito de tentativa de homicidio. En el proceso judicial, la defensa argumentó condiciones precarias y contexto social vulnerable.

La evasión de Marvin Didier quedó al descubierto durante el pase de lista nocturno del martes 23 de septiembre, hecho que activó de inmediato los protocolos internos de búsqueda y la apertura de una carpeta administrativa.

Información revelada por el periodista Carlos Jiménez apunta a que el interno de 27 años fue visto escalando techos y una barda de seis metros gracias a su práctica de parkour.

Según el periodista, el sujeto está lastimado de la espalda, brazos y piernas, a consecuencia de los saltos que dio.

El día de su reaprehensión,
El día de su reaprehensión, subieron a Ivanka a un auto sin señalamientos oficiales y la trasladaron al Reclusorio Oriente. (Foto: Cuartoscuro)

El detenido no contaba con recursos ni conexiones privilegiadas dentro del penal, realizando trabajos menores para subsistir. “Era un interno sin recursos económicos notorios, que sobrevivía prestando diversos servicios ocasionales dentro del reclusorio”, informó Jiménez en su crónica sobre el caso.

El reclusorio donde ocurrió la evasión es considerado uno de los centros penitenciarios más peligrosos de la Ciudad de México. El entorno y nivel de complejidad en la seguridad del penal han sido objeto de debate entre especialistas en temas penitenciarios.

La destitución de César Pilares Viloria, hasta ese momento director del reclusorio, abrió el foco sobre vínculos personales en la estructura penitenciaria de la capital. Pilares Viloria es hermano de Oliver Pilares Viloria, exdirector de Fiscalías Territoriales y ex Ministerio Público Federal.

Fuga de reoReclusorio OrienteMarvin NCDMXMagdalena Contrerasmexico-noticias

