México

Lex Ashton, presunto agresor del CCH Sur, fue dado de alta y trasladado al reclusorio

Las autoridades informaron del cumplimiento luego de que este fuera dado de alta del hospital donde se encontraba

Por Guadalupe Fuentes

Lex Ashton “N”, alumno del CCH Sur acusado de asesinar a otro de los estudiantes del plantel, fue dado de alta del hospital donde se encontraba, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo a los primeros reportes, Lex Ashton fue dado de alta del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras haber sido internado para realizarle una cirugía craneal de urgencia a consecuencia de haber caído del tercer piso del edificio de Idiomas y Asesorías (IM) del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, luego de asesinar a Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años, y causarle lesiones a un trabajador de la institución.

El joven es investigado por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, por lo que será trasladado al reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde un juez definirá sus situación jurídica.

¿Cómo fue el ataque a Jesús Israel “N”?

CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial
CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial de flores y listones a las afueras del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, luego de que el pasado lunes un estudiante muriera y un trabajador resultará herido, tras el ataque por un tercer alumno dentro de las instalaciones. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando Lex Ashton agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, provocándole heridas en el cuello y el abdomen que resultaron mortales.

De acuerdo a los testimonios, Jesús Israel estaba sentado en la banqueta junto a su novia, cuando Lex Ashton lo atacó, hecho que provocó que un trabajador identificado como Armando “N”, de 65 años, intentara intervenir para proteger a los estudiantes, sin embargo, también fue atacado y resultó lesionado de gravedad.

Posterior a los hechos, el atacante fue acorralado por estudiantes y personal, por lo que se vio obligado a subir hasta el tercer piso del edificio de idiomas y asesorías (IM) y se arrojó, causándose fracturas en ambas piernas. Tras los hechos fue trasladado al hospital donde estuvo internado.

Luego del ataque, estudiantes denunciaron que horas antes había realizado publicaciones en redes sociales, en las que se mostraba cómo el agresor, vestido de negro y encapuchado, portaba la sudadera “Bloodbath” y exhibía armas.

Finalmente, en el reporte médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se dio a conocer que él no tenía ninguna relación previa con Jesús Israel, por lo que su ataque fue al azar, e inicialmente iba a ser dirigido a seis personas, pero las intervenciones evitaron que lo hiciera.

Además, se informó que Ashton ya había concluido sus estudios en el Colegio, pero que aún acudía porque tenía materias pendientes por acreditar.

