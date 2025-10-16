Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Revelan nuevos detalles clave de la vida de Lex Ashton, agresor del CCH Sur. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Esta tarde, la defensa legal de Lex Ashton “N”, señalado por ser el presunto responsable reciente agresión cometida al interior de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, dio a conocer que el joven fue vinculado a proceso por la comisión de los posibles delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

De acuerdo con el abogado, la medida fue efectiva a pesar de presuntas omisiones por parte del juez que lleva el caso del sujeto que asesinó a uno de sus compañeros del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así mismo, detalló que, ahora, Lex Ashton buscará ampararse ante las autoridades de justicia de la Ciudad de México.

Información en desarrollo...