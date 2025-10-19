México

Capturan a ocho integrantes de “Los 300″, grupo dedicado a extorsiones en Edomex

Los sujetos fueron aprehendidos luego de que se registrara un percance vehicular en Ecatepec

Por Ale Huitron

Foto: Marina
Foto: Marina

Ocho presuntos integrantes del grupo “Los 300″, dedicado a la extorsión, fueron detenidos en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, luego de que una persona reportara un percance vehicular en el que los individuos le exigían dinero para no causarle daño.

Las aprehensiones se efectuaron por parte de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec durante la tarde de este viernes 17 de octubre, cerca de la colonia Jajalpa Olímpica.

De acuerdo con la Marina, personal que realizaba patrullaje terrestre atendió el llamado de auxilio de un ciudadano que refería haber sufrido un percance vehicular con su camioneta de redilas de media tonelada y un sedán.

El hombre denunció que varios sujetos lo estaban amedrentando y exigiendo dinero a cambio de no causarle daño, por lo que el personal naval y municipal arribaron al sitio para proceder con la detención de los presuntos agresores.

Los ocho sujetos fueron identificados como Diego “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Miguel Ángel “N”, José Piedad “N”, Luis Fernando “N”, Luis Enrique “N”, Brandon Alfredo “N” y Erick “N”.

Jorge "N" es identificado como
Jorge "N" es identificado como segundo al mando de Los 300, solo por detrás de El Conejo (Foto: Fiscalía Edomex)

Durante el aseguramiento los detenidos refirieron pertenecer al grupo delictivo de “Los 300″, el cual se dedica a realizar extorsiones a conductores bajo el modus operandi de “montachoques”.

Los ocho detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de Ecatepec, ubicado en la colonia Ampliación Izcalli, para determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones correspondientes.

En tanto, los dos vehículos involucrados fueron asegurados y se verificó que no cuentan con reporte de robo.

Recuperan 60 viviendas recuperadas que habrían sido tomadas por “Los 300″ en Ecatepec

Los cateos y revisiones fueron
Los cateos y revisiones fueron realizados en 16 municipios (FGJEM)

Sesenta viviendas fueron recuperadas en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec que habrían sido tomadas por el grupo criminal "Los 300″, también dedicado al despojo.

La acción se llevó a cabo durante la madrugada y la mañana del 12 de septiembre en un operativo que involucró a cerca de mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, según reportó La Jornada.

El despliegue se centró en la Primera Sección de Los Héroes Ecatepec, identificada como el principal bastión de Los 300, el cual se realizó tras una investigación que permitió identificar células dedicadas al despojo de viviendas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 16 armas de fuego, cartuchos, diez vehículos, tres motocicletas, dosis de droga, documentación diversa y equipos de cómputo.

Además, fueron detenidos Carlos N, de 26 años; Jhon N, de 29, y Sneider N, de 27, estos dos últimos de nacionalidad colombiana. Las viviendas recuperadas habían sido utilizadas para actividades ilícitas como extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo.

Las acciones se realizaron durante
Las acciones se realizaron durante una orden de cateo, además de la motocicleta fue asegurado un inmueble (Foto: @SS_Edomex)

Las investigaciones revelaron que Los 300, también conocidos como Unión 300, seleccionaban a sus víctimas entre personas en situación vulnerable. Más de veinte integrantes del grupo irrumpían en las viviendas armados y, en ocasiones, empleaban violencia física.

Cuando encontraban casas desocupadas, al menos diez personas forzaban cerraduras y chapas para ingresar. Posteriormente, exigían a los propietarios el pago de sumas de dinero para devolverles el inmueble o permitirles su uso, aunque el control sobre la propiedad se mantenía incluso después del pago, bajo amenazas de represalias.

Esta intervención se enmarca en la Operación Restitución, una estrategia implementada desde abril que ha permitido recuperar 861 inmuebles en el Estado de México, de los cuales 430 ya han sido restituidos a sus legítimos dueños.

En el municipio de Ecatepec, las fuerzas de seguridad han asegurado 190 propiedades en lo que va del año. Además del operativo en Los Héroes Ecatepec, se ejecutaron órdenes de cateo en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl y Acolman.

