Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

(Foto: Fiscalía de Michoacán)

La detención de Adriana “N” se produjo luego de que la denunciaran por intentaba obtener un pago de 20 mil pesos en un plantel educativo del municipio de Paracho, según informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de un comunicado.

La acción fue resultado de un operativo conjunto entre la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) y la Policía Municipal de Paracho, quienes aseguraron a la sospechosa en el momento en que acudía a la escuela para exigir el dinero. Durante la intervención, los agentes incautaron dos teléfonos celulares y dos tarjetas SIM que portaba la detenida.

Las investigaciones de la FGE señalan que desde el 1 de octubre, la directora de la institución educativa comenzó a recibir llamadas y mensajes de distintos números telefónicos. La persona detrás de estas comunicaciones, fue identificada como Adriana “N”, y según informaron, le exigía diversas sumas de dinero bajo la amenaza de presentar una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), relacionada con la inscripción de un menor de edad.

Ante la presión, la víctima realizó varios depósitos bancarios a cuentas vinculadas tanto a la detenida como a otra mujer de la cuan no fue revelada su identidad, alcanzando un total de 37 mil pesos.

Policías resguardan un camión cargado con aguacates que se dirige a la ciudad de Uruapan, el 26 de enero de 2023, en Santa Ana Zirosto, en el estado de Michoacán, México. (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

La detención se concretó cuando Adriana “N” acudió nuevamente al plantel para reclamar un pago adicional, momento en el que fue interceptada por las autoridades. Posteriormente, la sospechosa fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

En el comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reiteró su determinación de actuar con rigor frente a cualquier conducta delictiva que ponga en riesgo la seguridad y el patrimonio de los habitantes de Michoacán, asegurando que no habrá impunidad.