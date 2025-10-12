Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

El sujeto detenido (SSEM)

Autoridades del Estado de México realizaron el arresto de un hombre identificado como integrante de un grupo delictivo originario de Michoacán, al parecer la Familia Michoacana y a quien se le acusa del delito de lesiones.

El sujeto capturado “podría pertenecer a una célula criminal con orígenes en el estado de Michoacán y al parecer entre sus funciones se encuentra conducir vehículos utilizados por otros miembros del grupo criminal”, detalla el informe de los hechos.

La captura de Ramón “N” de 34 años fue informada por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 12 de octubre. Elementos del C2 del municipio de Chapa de Mota recibió un reporte sobre una agresión con arma de fuego contra un civil.

Víctima es reportada como estable; cómplice es buscado por las autoridades

La unidad asegurada (SSEM)

Mientras los atacantes escaparon del sitio en un Jetta gris, la víctima fue llevada a un hospital para su atención y donde se reporta estable. Tras el reporte, elementos de la SSEM y de la Policía Municipal iniciaron un despliegue que derivó en la ubicación de la unidad usada por los sujetos para huir.

Cuando los agentes revisaron el vehículo hallaron cartuchos útiles, por lo que el hombre de 34 años fue detenido y posteriormente llevado ante el Ministerio Público, además, su cómplice es buscado por las autoridades.

Las imágenes compartidas por la SSEM muestran al sujeto capturado y los indicios que fueron hallados al interior del vehículo.

Los indicios asegurados (SSEM)

Detenido en Edomex jefe de plaza de la Familia Michoacana

Por su parte, el pasado 28 de septiembre las autoridades federales informaron sobre el arresto de dos personas identificadas como Edgar “N” de 25 años y Brayan “N” de 27, quienes llevaban un arma de fuego.

Brayan “N” es acusado de delitos de alto impacto, además de que fue señalado como presunto jefe de plaza dentro de la Familia Michoacana. Se le relaciona con actividades de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, acciones registradas en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay.

Los dos sujetos arrestados (Defensa)

Cae “El Messi” en CDMX

Asimismo, en la capital del país también han sido registradas detenciones de personas posiblemente ligadas al grupo criminal. El 1 de octubre pasado fue anunciado el arresto de Raúl Miguel “N”, un sujeto apodado El Messi.

Dicho hombre es señalado de pertenecer a un grupo generador de violencia que opera en la parte oriente de la CDMX.