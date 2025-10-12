México

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

Las autoridades aún buscan al cómplice del ahora detenido

Por Luis Contreras

Guardar
El sujeto detenido (SSEM)
El sujeto detenido (SSEM)

Autoridades del Estado de México realizaron el arresto de un hombre identificado como integrante de un grupo delictivo originario de Michoacán, al parecer la Familia Michoacana y a quien se le acusa del delito de lesiones.

El sujeto capturado “podría pertenecer a una célula criminal con orígenes en el estado de Michoacán y al parecer entre sus funciones se encuentra conducir vehículos utilizados por otros miembros del grupo criminal”, detalla el informe de los hechos.

La captura de Ramón “N” de 34 años fue informada por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 12 de octubre. Elementos del C2 del municipio de Chapa de Mota recibió un reporte sobre una agresión con arma de fuego contra un civil.

Víctima es reportada como estable; cómplice es buscado por las autoridades

La unidad asegurada (SSEM)
La unidad asegurada (SSEM)

Mientras los atacantes escaparon del sitio en un Jetta gris, la víctima fue llevada a un hospital para su atención y donde se reporta estable. Tras el reporte, elementos de la SSEM y de la Policía Municipal iniciaron un despliegue que derivó en la ubicación de la unidad usada por los sujetos para huir.

Cuando los agentes revisaron el vehículo hallaron cartuchos útiles, por lo que el hombre de 34 años fue detenido y posteriormente llevado ante el Ministerio Público, además, su cómplice es buscado por las autoridades.

Las imágenes compartidas por la SSEM muestran al sujeto capturado y los indicios que fueron hallados al interior del vehículo.

Los indicios asegurados (SSEM)
Los indicios asegurados (SSEM)

Detenido en Edomex jefe de plaza de la Familia Michoacana

Por su parte, el pasado 28 de septiembre las autoridades federales informaron sobre el arresto de dos personas identificadas como Edgar “N” de 25 años y Brayan “N” de 27, quienes llevaban un arma de fuego.

Brayan “N” es acusado de delitos de alto impacto, además de que fue señalado como presunto jefe de plaza dentro de la Familia Michoacana. Se le relaciona con actividades de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, acciones registradas en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay.

Los dos sujetos arrestados (Defensa)
Los dos sujetos arrestados (Defensa)

Cae “El Messi” en CDMX

Asimismo, en la capital del país también han sido registradas detenciones de personas posiblemente ligadas al grupo criminal. El 1 de octubre pasado fue anunciado el arresto de Raúl Miguel “N”, un sujeto apodado El Messi.

Dicho hombre es señalado de pertenecer a un grupo generador de violencia que opera en la parte oriente de la CDMX.

Temas Relacionados

EdomexChapa de MotaFamilia MichoacanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

“Gaby” fue señalada como una intermediara para el Cártel de Sinaloa

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Tras rumores de ruptura al salir de La casa de los famosos México, Abelito habla de su relación con Aranza

La inesperada distancia entre Aranza Salazar y Abelito después del reality ha generado todo tipo de teorías

Tras rumores de ruptura al

Línea 0 del Metrobús: Brugada confirma arranque de las obras

Este nuevo corredor tendrá 76 estaciones para conectar el centro de la CDMX

Línea 0 del Metrobús: Brugada

¿Solo tienes un aguacate? Conviértelo en la botana más irresistible y fácil del día

Textura cremosa, sabor intenso y cero esfuerzo para ese rico platillo que se prepara en 2 minutos y conquista a todos

¿Solo tienes un aguacate? Conviértelo

Línea 1 del Metro CDMX: Clara Brugada confirma que reapertura hasta Observatorio será el 16 de noviembre

La jefa de gobierno reafirmó que el proyecto ya está en su fase de pruebas y certificación antes de dar servicio al público

Línea 1 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Empresaria guatemalteca ligada a Los

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

ENTRETENIMIENTO

Tras rumores de ruptura al

Tras rumores de ruptura al salir de La casa de los famosos México, Abelito habla de su relación con Aranza

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre: Kike Mayagoitia y Carolina Ross se despiden de sus fans y les recogen el celular

Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

DEPORTES

Esto dijo Javier Aguirre de

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”