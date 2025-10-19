Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

La mujer identificada como Bella Alicia "N", ya fue puesta a disposición de las autoridades (@/FiscaliaEdomex)

La detención de Alicia “N”, señalada como integrante del grupo delictivo “Los Mondragón”, marca un nuevo avance en la lucha contra el despojo y la violencia en el municipio de Ecatepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la mujer fue aprehendida por su presunta implicación en el despojo de un inmueble y en un intento de homicidio contra una madre de familia, hechos ocurridos en la colonia Valle Anáhuac.

Las investigaciones de la FGJEM permitieron identificar que el 6 de julio de 2023, Alicia “N”, junto a otros individuos, irrumpió de manera violenta en una bodega de la mencionada colonia. Durante el incidente, los agresores habrían amenazado a la víctima con un arma de fuego, la despojaron del inmueble y le causaron lesiones por disparo de arma de fuego.

(Fiscalía de Edomex)

La víctima resultó herida durante el asalto, según los datos recabados por la autoridad ministerial. El grupo “Los Mondragón”, al que se atribuye la participación de la detenida, está conformado por seis personas que de acuerdo con la Fiscalía, emplean la violencia y la portación de armas de fuego para cometer delitos como despojo y extorsión en perjuicio de habitantes y empresarios de la zona del Valle de México.

La organización ha sido identificada como responsable de múltiples ilícitos en la región, afectando tanto a particulares como a integrantes del sector productivo.

La captura de Alicia “N” se realizó en la calle Sandino Sánchez, en la zona de Ejidos de San Cristóbal, dentro del municipio de Ecatepec. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Edomex ejecutaron la orden de aprehensión y trasladaron a la detenida al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

Será el Órgano Jurisdiccional quien determine su situación jurídica, conforme a los procedimientos legales vigentes. La FGJEM indicó que, debido a la naturaleza de los hechos y al cumplimiento de la orden judicial, Alicia “N” también es investigada por su posible participación en otros despojos y delitos relacionados.

La presunción de inocencia se mantiene hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, conforme a la legislación aplicable. En relación con el grupo “Los Mondragón”, la autoridad recordó que el 6 de julio de 2023, tres presuntos miembros de esta organización, que operaban en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, fueron vinculados a proceso tras acreditarse su probable intervención en un homicidio calificado ocurrido en la colonia U.H. Los Sauces.

Durante ese operativo, se aseguró un vehículo perteneciente al Ejército y Fuerzas Armadas, así como un arma de fuego.