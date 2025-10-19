México

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

La mujer es investigada por despojo y tentativa de homicidio

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
La mujer identificada como Bella
La mujer identificada como Bella Alicia "N", ya fue puesta a disposición de las autoridades (@/FiscaliaEdomex)

La detención de Alicia “N”, señalada como integrante del grupo delictivo “Los Mondragón”, marca un nuevo avance en la lucha contra el despojo y la violencia en el municipio de Ecatepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la mujer fue aprehendida por su presunta implicación en el despojo de un inmueble y en un intento de homicidio contra una madre de familia, hechos ocurridos en la colonia Valle Anáhuac.

Las investigaciones de la FGJEM permitieron identificar que el 6 de julio de 2023, Alicia “N”, junto a otros individuos, irrumpió de manera violenta en una bodega de la mencionada colonia. Durante el incidente, los agresores habrían amenazado a la víctima con un arma de fuego, la despojaron del inmueble y le causaron lesiones por disparo de arma de fuego.

(Fiscalía de Edomex)
(Fiscalía de Edomex)

La víctima resultó herida durante el asalto, según los datos recabados por la autoridad ministerial. El grupo “Los Mondragón”, al que se atribuye la participación de la detenida, está conformado por seis personas que de acuerdo con la Fiscalía, emplean la violencia y la portación de armas de fuego para cometer delitos como despojo y extorsión en perjuicio de habitantes y empresarios de la zona del Valle de México.

La organización ha sido identificada como responsable de múltiples ilícitos en la región, afectando tanto a particulares como a integrantes del sector productivo.

La captura de Alicia “N” se realizó en la calle Sandino Sánchez, en la zona de Ejidos de San Cristóbal, dentro del municipio de Ecatepec. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Edomex ejecutaron la orden de aprehensión y trasladaron a la detenida al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

Será el Órgano Jurisdiccional quien determine su situación jurídica, conforme a los procedimientos legales vigentes. La FGJEM indicó que, debido a la naturaleza de los hechos y al cumplimiento de la orden judicial, Alicia “N” también es investigada por su posible participación en otros despojos y delitos relacionados.

La presunción de inocencia se mantiene hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, conforme a la legislación aplicable. En relación con el grupo “Los Mondragón”, la autoridad recordó que el 6 de julio de 2023, tres presuntos miembros de esta organización, que operaban en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, fueron vinculados a proceso tras acreditarse su probable intervención en un homicidio calificado ocurrido en la colonia U.H. Los Sauces.

Durante ese operativo, se aseguró un vehículo perteneciente al Ejército y Fuerzas Armadas, así como un arma de fuego.

Temas Relacionados

"Los Mondragón"EdomexDespojoTentativa de homicidioNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Por qué Maximiliano Cortázar terminó empapado en el relanzamiento del PAN, esto sabemos

El episodio, captado en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales, dejó ver la reacción relajada y festiva de Cortázar

Por qué Maximiliano Cortázar terminó

¿Cómo estará el clima en Tijuana?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mérida este 19 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y

Pronóstico del clima en Mazatlán para antes de salir de casa este 19 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Mazatlán

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a hombre implicado en

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

Sentencian a 8 años de prisión a dos hombres por tráfico de migrantes sudamericanos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

El libro de la vida arrasa en el catálogo de Disney+ en México esta semana

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

DEPORTES

Chivas lo gana con 2

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?