México

Activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías de CDMX por fuertes vientos para hoy domingo 19 de octubre

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a toda la población

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes vientos con rachas
Prevén fuertes vientos con rachas en estas 11 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre. Crédito: Cuartoscuro/Pedro Valtierra.

En la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre se prevén fuertes vientos con rachas en algunas zonas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este domingo 19 de octubre.

Señaló que serán 11 alcaldías de la capital del país donde se prevén fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado
Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones para toda la población de la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre.

Ante esto, en estas once alcaldías de la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por fuertes rachas de vientos el domingo 19 de octubre.

Debido a este pronóstico de fuertes rachas de vientos y la activación de alerta amarilla, Protección Civil de la capital del país mencionó las recomendaciones que la población debe seguir.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este domingo 19 de octubre de las 15:30 a 20:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este miércoles 24 de septiembre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Activan alerta amarilla en estas
Activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Temas Relacionados

Clima CDMXClimaVientos FuertesFuertes VientosVientos CDMXFuertes Vientos CDMXVientos Fuertes CDMXVientosmexico-noticias

Más Noticias

Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

El intérprete de “Otro Día Más Sin Verte” ofrecerá un espectáculo donde la elegancia del jazz y la calidez cubana se unen, destacando duetos y versiones renovadas de grandes clásicos

Jon Secada anuncia concierto en

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

El cantante de Tlaxcala ha generado polémica tras reportes de roces con el equipo de producción y señalamientos sobre su postura ante la diversidad

Señalan supuesta actitud déspota de

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados se muestran nerviosos por primera eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Carlos Jiménez niega acusaciones de Sandra Cuevas por supuestos cobro de cuotas para afectarla

El periodista retó a la exalcaldesa a presentar pruebas sobre las acusaciones en su contra

Carlos Jiménez niega acusaciones de

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Los ahora capturados llevaban cargadores, cartuchos y artefactos ponchallantas

Caen seis presuntos miembros del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis presuntos miembros del

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Jon Secada anuncia concierto en

Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados se muestran nerviosos por primera eliminación

Aseguran que Galilea Montijo está enfurecida y despidió a asistente por perder contrato millonario con marca

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

DEPORTES

Esto dijo Karely Ruiz tras

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”