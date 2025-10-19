Activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías de CDMX por fuertes vientos para hoy domingo 19 de octubre

Prevén fuertes vientos con rachas en estas 11 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre. Crédito: Cuartoscuro/Pedro Valtierra.

En la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre se prevén fuertes vientos con rachas en algunas zonas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este domingo 19 de octubre.

Señaló que serán 11 alcaldías de la capital del país donde se prevén fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones para toda la población de la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre.

Ante esto, en estas once alcaldías de la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por fuertes rachas de vientos el domingo 19 de octubre.

Debido a este pronóstico de fuertes rachas de vientos y la activación de alerta amarilla, Protección Civil de la capital del país mencionó las recomendaciones que la población debe seguir.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este domingo 19 de octubre de las 15:30 a 20:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este miércoles 24 de septiembre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 19 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.