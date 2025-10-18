Kunno asegura que Nodal es un buen papá con Inti: “Tiene derecho a defenderse”

Christian Nodal y Kunno: acusan al influencer de coquetear con el esposo de Ángela Aguilar en video (TikTok)

El influencer Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar, habló sobre la relación de Cristian Nodal con su hija Inti y su desempeño como padre.

Durante un encuentro con la prensa, el artista destacó que, desde su perspectiva y experiencia cercana, Nodal sí cumpliría con sus responsabilidades paternas.

¿Qué dijo Kunno de Nodal?

Kunno aseguró: “Yo lo que había visto de Christian, a mí sí me hace un buen padre. Digo, tampoco tengo un gran referente porque no tengo (ríe). Pero en lo que habíamos hablado, sí, todo bien".

El participante de Las Estrellas Bailan en Hoy subrayó que su visión se basa en lo que ha observado directamente.

“Desde lo que yo he hablado con él y todo, sí, o sea, yo he estado en la casa de ellos, o sea, entonces he podido ver algunas cosas y para mí, pues sí. O sea, la verdad es que no he visto nada de lo que en redes sociales se ve".

Además, Kunno señaló que cada familia tiene su dinámica, y es importante considerar las experiencias personales antes de juzgar:

“Toda familia en México es diferente. Entonces, la verdad es que... hay tantas, tantas personas opinando desde su propia experiencia, ¿no? Entonces yo creo que uno también lo tiene que tomar de esa manera".

Kunno dice que Nodal tiene derecho a defenderse

El influencer también resaltó la importancia de que cualquier persona pueda proteger su imagen y defenderse legalmente:

“Siento que toda persona que esté pasando por alguna situación tiene derecho a defenderse, a salir a hablar con argumentos válidos, como en este caso, que es por medio de abogados. Entonces, creo que eso es importante”.

Finalmente, el creador de contenido explicó que, pese a la exposición mediática y la polémica en redes sociales, lo primordial debe ser proteger a la niña: “Yo siempre levantaré la mano por los bebés y por los niños chiquitos… La única persona que está siendo afectada es la bebé, ¿no? Entonces, deberíamos de protegerla y cuidarla.”