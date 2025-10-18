México

Famoso conductor de Azteca Noticias se casa: así fue como le propuso matrimonio a su novio en París

La pareja se comprometió tras dos años de relación

Por Adriana Castillo

(IG: @jmrivapalacio)
(IG: @jmrivapalacio)

Mariano Riva Palacio -famoso ex conductor de Azteca Noticias- se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras anunciar su compromiso con Alan Biancci.

El presentador compartió, con sus seguidores de Instagram, fotografías inéditas del momento exacto en que se arrodilló, a las faldas de la Torre Eiffel de París, para proponerle matrimonio a su novio, quien aceptó gustoso.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre la declaración de amor y propuesta de matrimonio; tampoco se sabe cómo comenzó su historia de amor, pero sí que tienen dos años de relación.

(YT: Azteca Noticias)
(YT: Azteca Noticias)

La noticia retumbó en redes sociales; mientras algunos felicitaron a la pareja por este paso en su relación amorosa, otros quedaron anonadados tras conocer esta información sobre la vida privada del famoso conductor de noticias.

  • “¡Felicidades a ambos! Apenas vi la noticia y me da mucho gusto."
  • "¡Son noticia nacional! Qué gusto me da por ustedes."
  • "No sabía que eras gay, felicidades."
  • “Se merecen el uno al otro. Que tengan una larga vida llena de amor y muchas bendiciones los quiero."
  • "Felicidades amigos, se merecen toda la felicidad del mundo! Los amo."
(IG: @jmrivapalacio)
(IG: @jmrivapalacio)

¿Quién es Mariano Riva Palacio, ex conductor de Azteca Noticias?

Mariano Riva Palacio Yáñez tiene 53 años de edad y es un conductor de noticias con más de 26 años de trayectoria en el periodismo nacional.

Actualmente, se desempeña como periodista, escritor, columnista y conductor titular en medios como Reporte Índigo, Nuestra Visión TV y Forbes México.

A lo largo de su carrera, ha formado parte de noticieros en diversos medios como El Heraldo Televisión, Hechos Sábado y Alerta Tierra. También fue colaborador en Hechos con Javier Alatorre.

(IG: @jmrivapalacio)
(IG: @jmrivapalacio)

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, también ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y 2015.

¿Quién es Alan Biancci, novio de Mariano Riva Palacio?

Según sus redes sociales, es un periodista, editor y político mexicano que fue candidato a Diputado Federal por el Distrito XI.

A principios de octubre, Mariano Riva Palacio lo sorprendió con un viaje a Disney por su casi segundo aniversario.

(IG: @jmrivapalacio)
(IG: @jmrivapalacio)

"Hoy festejamos 1 año 11 meses de estar juntos y no sabes lo feliz que me haces, bueno sí sabes. Gracias por llegar a mi vida mi cielo. Hoy celebramos un mes más de unión en París y en tu lugar favorito @disneyparks. Te amo“, escribió el ex conductor de Azteca Noticias.

Alan Biancci respondió: "Ya casi son 2 años. Pura felicidad este viaje. Te amo, mi vida guapo. Brindo por un año 11 meses de una eternidad“.

