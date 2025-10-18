La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

La tensión subió como la espuma en La Granja VIP durante el primer “viernes de traición”, una de las dinámicas más esperadas del reality.
El primer viernes de Traición de La Granja VIP desató controversia en redes sociales.
Y es que la producción, a través del conductor, explicó que Eleazar Gómez no hizo trampa en la prueba de salvación, pues cumplió con las instrucciones y aprovechó los vacíos de las mismas.
Con ello, Eleazar Gómez no solo conservó la salvación, también los poderes de intercambiar a uno de sus compañeros nominados por otro.