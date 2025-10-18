México

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo en Disney+

Por Adriana Castillo

13:14 hsHoy

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el primer ‘viernes de traición’ de La Granja VIP?

El actor tuvo la opción de mover el tablero después de ganar un reto de salvación

Por Zurisaddai González

La Granja tendrá su primer
La Granja tendrá su primer viernes de Traición (Captura de pantalla)

La tensión subió como la espuma en La Granja VIP durante el primer “viernes de traición”, una de las dinámicas más esperadas del reality.

13:12 hsHoy

Producción explica por qué Eleazar Gómez no hizo trampa

El primer viernes de Traición de La Granja VIP desató controversia en redes sociales.

Y es que la producción, a través del conductor, explicó que Eleazar Gómez no hizo trampa en la prueba de salvación, pues cumplió con las instrucciones y aprovechó los vacíos de las mismas.

Con ello, Eleazar Gómez no solo conservó la salvación, también los poderes de intercambiar a uno de sus compañeros nominados por otro.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

