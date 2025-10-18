La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Con ello, Eleazar Gómez no solo conservó la salvación, también los poderes de intercambiar a uno de sus compañeros nominados por otro.

Y es que la producción, a través del conductor, explicó que Eleazar Gómez no hizo trampa en la prueba de salvación, pues cumplió con las instrucciones y aprovechó los vacíos de las mismas.

El primer viernes de Traición de La Granja VIP desató controversia en redes sociales.

La tensión subió como la espuma en La Granja VIP durante el primer “viernes de traición”, una de las dinámicas más esperadas del reality.

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el primer ‘viernes de traición’ de La Granja VIP? El actor tuvo la opción de mover el tablero después de ganar un reto de salvación