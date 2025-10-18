Cuáles son las propiedades del té de durazno para mejorar la salud digestiva

Té de durazno, aliado natural para la salud. Foto: (iStock)

El consumo de té de durazno ha trascendido su carácter de bebida refrescante para consolidarse como una opción valorada por sus propiedades curativas y su aporte al bienestar general.

Esta infusión, preparada a partir de hojas de duraznero, trozos de la fruta o en combinación con té negro o verde, se ha integrado en distintas tradiciones como remedio natural frente a diversos malestares.

Entre los beneficios más destacados, la presencia de antioxidantes en el té de durazno ocupa un lugar central. Tanto la fruta como sus hojas contienen compuestos fenólicos y vitamina C, elementos que contribuyen a neutralizar los radicales libres en el organismo.

Investigaciones recientes resaltan el potencial de esta bebida para combatir el envejecimiento, aliviar molestias digestivas y mejorar la salud de la piel. Foto: (iStock)

Esta acción antioxidante resulta fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, como el cáncer y las patologías cardiovasculares.

El sistema digestivo también se ve favorecido por el consumo de esta infusión. El té de durazno se ha empleado tradicionalmente para aliviar molestias como la indigestión, el estreñimiento y la hinchazón abdominal. Su contenido en fibra soluble y compuestos bioactivos facilita la regulación del tránsito intestinal y promueve una microbiota saludable, lo que repercute positivamente en la digestión.

Las propiedades antiinflamatorias del durazno convierten a este té en un recurso natural para atenuar inflamaciones leves. Los compuestos presentes en la fruta pueden ser útiles en casos de dolor articular, muscular o inflamación intestinal, proporcionando alivio sin recurrir a fármacos.

En el ámbito del cuidado de la piel, el té de durazno aporta beneficios notables. Gracias a su riqueza en antioxidantes y vitaminas, contribuye a mantener la piel hidratada, elástica y con un aspecto saludable. Algunos estudios sugieren que su consumo regular puede ayudar a reducir el acné y proteger la piel frente a los daños derivados de la exposición solar.

Té de hojas de durazno. Foto: (Archivo)

El fortalecimiento del sistema inmunológico es otro de los aportes relevantes de esta bebida. La vitamina C, abundante en el durazno, incrementa las defensas del organismo y disminuye la probabilidad de contraer infecciones comunes, como resfriados o gripes.

El té de durazno, especialmente cuando se consume caliente, puede inducir un efecto relajante y ansiolítico. Su aroma suave y dulce, junto con ciertos compuestos naturales, favorecen un estado de calma, lo que lo convierte en una opción recomendable para la noche o en situaciones de tensión emocional.

La integración del té de durazno en la dieta diaria representa una alternativa sencilla y natural para quienes buscan cuidar tanto el cuerpo como la mente, aprovechando sus múltiples beneficios para la salud.