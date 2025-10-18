México

Cuáles son las propiedades del té de durazno para mejorar la salud digestiva

El consumo regular de esta infusión se asocia con la prevención de enfermedades crónicas, el fortalecimiento de las defensas y el alivio del estrés

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Té de durazno, aliado natural
Té de durazno, aliado natural para la salud. Foto: (iStock)

El consumo de té de durazno ha trascendido su carácter de bebida refrescante para consolidarse como una opción valorada por sus propiedades curativas y su aporte al bienestar general.

Esta infusión, preparada a partir de hojas de duraznero, trozos de la fruta o en combinación con té negro o verde, se ha integrado en distintas tradiciones como remedio natural frente a diversos malestares.

Entre los beneficios más destacados, la presencia de antioxidantes en el té de durazno ocupa un lugar central. Tanto la fruta como sus hojas contienen compuestos fenólicos y vitamina C, elementos que contribuyen a neutralizar los radicales libres en el organismo.

Investigaciones recientes resaltan el potencial
Investigaciones recientes resaltan el potencial de esta bebida para combatir el envejecimiento, aliviar molestias digestivas y mejorar la salud de la piel. Foto: (iStock)

Esta acción antioxidante resulta fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, como el cáncer y las patologías cardiovasculares.

El sistema digestivo también se ve favorecido por el consumo de esta infusión. El té de durazno se ha empleado tradicionalmente para aliviar molestias como la indigestión, el estreñimiento y la hinchazón abdominal. Su contenido en fibra soluble y compuestos bioactivos facilita la regulación del tránsito intestinal y promueve una microbiota saludable, lo que repercute positivamente en la digestión.

Las propiedades antiinflamatorias del durazno convierten a este té en un recurso natural para atenuar inflamaciones leves. Los compuestos presentes en la fruta pueden ser útiles en casos de dolor articular, muscular o inflamación intestinal, proporcionando alivio sin recurrir a fármacos.

En el ámbito del cuidado de la piel, el té de durazno aporta beneficios notables. Gracias a su riqueza en antioxidantes y vitaminas, contribuye a mantener la piel hidratada, elástica y con un aspecto saludable. Algunos estudios sugieren que su consumo regular puede ayudar a reducir el acné y proteger la piel frente a los daños derivados de la exposición solar.

Té de hojas de durazno.
Té de hojas de durazno. Foto: (Archivo)

El fortalecimiento del sistema inmunológico es otro de los aportes relevantes de esta bebida. La vitamina C, abundante en el durazno, incrementa las defensas del organismo y disminuye la probabilidad de contraer infecciones comunes, como resfriados o gripes.

El té de durazno, especialmente cuando se consume caliente, puede inducir un efecto relajante y ansiolítico. Su aroma suave y dulce, junto con ciertos compuestos naturales, favorecen un estado de calma, lo que lo convierte en una opción recomendable para la noche o en situaciones de tensión emocional.

La integración del té de durazno en la dieta diaria representa una alternativa sencilla y natural para quienes buscan cuidar tanto el cuerpo como la mente, aprovechando sus múltiples beneficios para la salud.

Temas Relacionados

Té de duraznoDuraznoBebidasSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Usa esta poderosa mezcla para limpiar el cochambre de las superficies de tu cocina

La acumulación de esta sustancia en paredes, muebles e instrumentos podría representar un riesgo para la salud

Usa esta poderosa mezcla para

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en San Marcos

El temblor sucedió a las 2:06 horas, a una distancia de 73 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 16 km

Temblor en Guerrero hoy: se

¿Cuándo se coloca la ofrenda para las mascotas y qué elementos debe llevar, según la tradición mexicana?

Las tradiciones del Día de Muertos han empezado a incluir a animales de compañía como parte de los seres queridos a quienes se les recuerda con cariño

¿Cuándo se coloca la ofrenda

Protección Civil alerta por nuevo aumento en el nivel del Río Pánuco

La dependencia hizo un llamado a extremar precauciones en Tamaulipas y Veracruz

Protección Civil alerta por nuevo

Cómo saber cuánto recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS en noviembre

Este pago es un derecho avalado por la ley y adquirido por años de trabajo

Cómo saber cuánto recibirán de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a integrante de la

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

Banda MS envía propuesta a

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

Las 10 series de Netflix que arrasan en México y puedes disfrutar el fin de semana

Las guerreras k-pop siguen conquistando el ranking de películas en Netflix México

DEPORTES

La figura de Cruz Azul

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”